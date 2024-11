Pedro Martínez pide la mejor versión a su equipo pese a las cuatro bajas

Valencia, 27 nov (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, explicó este miércoles en la previa del encuentro ante el Bourg-en-Bresse francés que deben dar "la mejor versión" para competir ante "uno de los dos mejores equipos" del grupo de la Eurocopa y pidió "no lamentarse mucho" por las cuatro bajas con las que llega el equipo.

Además de Ethan Happ, lesionado desde hace un mes, el conjunto 'taronja' llega a Francia sin el pívot Nate Reuvers, sin el alero Xabi López-Arostegui, ni el base serbio Stefan Jovic, todos ellos lesionados durante la 'ventana' FIBA, pero insistió en que no achaca esas lesiones a nada y no quiere ni "lamentarse mucho, ni llorar", porque eso dará igual.

Pedro Martínez subrayó que le gustaría que "las selecciones tuvieran un periodo de selecciones y que en la temporada los jugadores sólo compitieran con los clubes", aunque recalcó en que el foco para él era el partido ante el Bourg, "que el año pasado ya hizo una grandísima temporada".

"Bourg y Hapoel son los dos mejores equipos de nuestro grupo. Bourg ya llegó la pasada temporada a la final de la Eurocopa y es un equipo muy agresivo en defensa, con una muy buena disciplina en el juego y que es tremendamente complicado", apuntó el catalán, que insistió a sus jugadores en dar la mejor versión.

El técnico confirmó que se llevará a la ciudad francesa a los canteranos Jorge Carot y Lucas Marí, y añadió que Chris Jones si no está al cien por cien, está "muy cerca" pues ya no tiene "el miedo de los primeros días" y cuenta con él por completo.

Preguntado por la situación de Ethan Happ, Pedro Martínez subrayó que ha entrado ya "en la cuarta semana de lesión" y lo único que sabe es que no pueden "contar con él" por el momento y tampoco ahondó en una probabilidad de salida.

"No tengo nada que decir. Si son verdad (los rumores), me dan igual, porque no me dará de comer. Cuando los jugadores son de Valencia, voy a muerte y le considero uno más", afirmó el técnico, que dijo que "la partida se tienen que jugar con las cartas que te salen" y que "el día que esté bien, si lo merece, a jugar". EFE

