Illa avanza que Cataluña tendrá "pronto" las competencias en inmigración

Barcelona, 27 nov. (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado este miércoles que Cataluña tendrá "pronto" las competencias en inmigración, cuyo traspaso negocia el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts.

En la sesión de control al president en el Parlament, Illa ha señalado que "parece que pronto" el Govern tendrá las competencias en inmigración, un traspaso del que ha asegurado que se "alegrará" cuando se haga efectivo.

Este traspaso es una de las condiciones de Junts para respaldar los presupuestos generales del Estado de 2025 y desde las filas posconvergentes ya habían señalado que se había avanzado "muchísimo" y que el acuerdo podría cerrarse antes de final de año.

En una réplica al presidente del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga, que ha denunciado las políticas de inmigración "devastadoras", Illa ha remarcado que, según dato del último estudio del Centro de Estudios de Opinión, "la mayoría de los catalanes tiene una visión positiva de la inmigración y una actitud de acoger".

"Le podría responder que la Generalitat no tiene todavía, porque parece que las tendremos pronto, y me alegraré, competencias en inmigración, pero no escondo la cabeza debajo del ala", ha señalado Illa.

El president ha subrayado que la acogida y la integración de los inmigrantes forma parte de la historia de Cataluña: "Esto no pone en riesgo nuestra identidad, sino que la mejora".

Asimismo, ha reprochado a Garriga que intente "sacar rédito político" de la inmigración porque "es un camino profundamente equivocado" y ha celebrado la decisión del Gobierno de aprobar un nuevo reglamento de extranjería que permitirá regularizar a 900.000 migrantes en tres años. EFE

