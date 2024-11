La actriz Lone Fleming reconoce la influencia de Pasolini en su carrera cinematográfica

Gijón, 23 nov (EFE).- La actriz, productora y directora hispano-danesa Lone Fleming, galardonada con el Premio Generación Mutante del Festival Internacional de Cine de Gijón, ha reconocido la influencia de la obra del director italiano Pier Paolo Pasolini como un factor determinante de que se dedicara al séptimo arte.

"Nunca había pensado dedicarme al cine hasta que estudiando teatro con una beca en Estados Unidos descubrí a Pasolini y me enamoré del cine", ha dicho Fleming (Aarhus, 1945) en una rueda de prensa ofrecida este sábado antes de recoger el premio en la gala de clausura del festival asturiano.

La actriz, que ha interpretado papeles en casi un centenar de películas, la mayor parte españolas, ha narrado que su pasión por el cine se despertó en una visita a la sala de la memoria dedicada a Pasolini en un museo de Texas, donde un equipo de filmación estaba trabajando.

"Me senté en una silla para ver el rodaje y me quedé dormida pero desperté cuando una persona me preguntó si venía para el casting, hice una prueba y me dieron un papel secundario que fue el primero de mi carrera", ha explicado.

Fleming, que también ha dirigido los cortometrajes 'La virgen descalza' (2019), 'Eres una hija de puta' (2023) y 'Un dulce deseo' (2024), ha creado una productora independiente para dar a conocer películas de autores que difícilmente fueran seleccionadas para formar parte de la programación de festivales.

La cineasta ha admitido haber sido la "oveja negra" del cine en Grecia, donde gracias al conocimiento personal que tiene de muchos programadores lograba que las películas que producía llegaran a festivales, lo que provocaba el enfado de otros directores.

La actriz, conocida en España por sus papeles en 'No desearás al vecino del quinto', 'La última señora Anderson', 'Vente a Alemania, Pepe', 'El desafío de Pancho Villa', 'El ataque de los muertos sin ojos', 'Los nuevos españoles', 'Viaje al centro de la tierra' y 'El último kamikaze', entre decenas de títulos, ha reivindicado la performance como un elemento importante de la interpretación.

"El estudio de la performance como resultado de la observación de la vida misma me permitió comprender la semiótica del movimiento y la belleza de lo mundano", ha afirmado. EFE.

