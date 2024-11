El PSOE acusa a Feijóo de hacer el ridículo en Europa tras el visto bueno a Teresa Ribera

Madrid, 21 nov (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez de Feijóo, de hacer el ridículo cada vez que va a Europa, tras el visto bueno obtenido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea.

A su llegada al pleno que el Congreso celebra este jueves, el portavoz socialista ha recomendado al líder de la oposición que "no vaya más a Bruselas porque cada vez que ha ido ha sido para intentar perjudicar a España".

"Fue para que no nos mandarán los fondos europeos, fue para que algunas leyes que aprobamos aquí las tumbarán y ha ido para que una española no fuera comisaria ni vicepresidenta de la Comisión. Cada vez que va, no solo va a perjudicar a España sino que hace el ridículo y, por lo tanto, que no vuelva", ha afirmado.

Patxi López ha evitado entrar en el fondo del compromiso pedido por el Parlamento Europeo, en un anexo no vinculante, sobre que Teresa Ribera presente su dimisión inmediata en el caso de que haya cargos o procesos legales en su contra en relación a los eventos trágicos de la dana.

Ha argumentado que la propia Comisión ha dicho cuáles son sus normas y sus reglas. "Por lo tanto, no vamos a elucubrar con una cosa que estoy convencido que ni va a pasar", ha agregado.

Además, ha sostenido que es una muy buena noticia el visto bueno obtenido por Teresa Ribera porque la ministra "va a ser una magnífica comisaria".

Sobre la negociación abierta para que el Gobierno apruebe su paquete fiscal, que depende de la posición que finalmente adopte Podemos, ha apuntado que como siempre continúa "hasta el último minuto". EFE