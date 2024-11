Juicio por Samuel Luiz: acaban testificales y periciales, quedan 3 acusados y conclusiones

A Coruña, 12 nov (EFE).- El juicio por el crimen de Samuel Luiz ha visto este martes el fin de la prueba testifical, pericial y documental, por lo que solo quedan las declaraciones de tres de los acusados antes de las conclusiones y los informes de las ocho partes personadas.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión.

Tras la práctica de toda la prueba propuesta -testifical, pericial y documental-, está prevista mañana la declaración de los acusados Diego Montaña, Alejandro Freire 'Yumba' y Kaio Amaral Silva, que solicitaron hacerlo al final del juicio, pues tanto Catherine Silva como Alejandro Míguez declararon al inicio del proceso.

Después de estas declaraciones, el jueves y el viernes las ocho partes personadas -tres acusaciones y cinco defensas- harán sus informes ante el jurado popular tras establecer sus conclusiones, que inicialmente eran de entre 22 y 27 años por parte de las acusaciones y de libre absolución en todas las defensas.

Durante la jornada de hoy ha declarado un amigo de los acusados Diego Montaña y Alejandro Míguez, que a través de ellos también conoce al resto.

Estuvo con ellos la noche de la agresión a Samuel Luiz y al día siguiente quedó con Diego, que le dijo: "Me enfadé con él, le di un puñetazo, pero yo no lo maté".

Recuerda que aquella noche, tras salir de un local de ocio nocturno en el que dice que todos bebieron mucho, escuchó ruido, con una chica que gritaba y una pelea con mucha gente, entre los que estaban los cinco acusados en este proceso.

A lo largo del camino de vuelta a casa, este testigo coincidió con el también acusado Kaio Amaral Silva, que le enseñó un teléfono -de Samuel Luiz- que quería vender.

"Me dijo que si me interesaba, me lo vendía, pero no me interesó y no lo cogí", ha explicado el testigo, tras cambiar una primera declaración inicial en la que se le advirtió de las consecuencias de mentir en un proceso penal.

Después se encontró con el grupo en un parque -donde las acusaciones cree que quedaron para pactar versiones- y él estaba enfadado, por lo que les dijo: "Siempre que salgo con vosotros acabo en movidas", ha manifestado.

No obstante, aunque en su declaración inicial se refirió a conflictos, ha matizado que en realidad se refería a enfados entre Diego Montaña y su entonces pareja y también acusada, Catherine Silva, que tenían "bronca" habitualmente por "celos".

De hecho, ha añadido que él salía de noche con Diego desde hacía años y nunca tuvo "ninguna movida, ni un insulto con una persona ni nada".

En la misma sesión, dos peritos que realizaron un informe sobre los fragmentos de vidrio encontrados en el punto -con ADN de 'Yumba'- han explicado que coinciden con los restos de una botella de whisky.

Asimismo, dos trabajadores del departamento de tecnología de una empresa han revelado cómo mejoraron las imágenes de las cámaras de tráfico que muestran la agresión en vídeo.

A Samuel Luiz lo persiguieron a lo largo del paseo marítimo y lo agredieron en cuatro ubicaciones, la primera muy cerca de una cámara si bien las imágenes son cada vez menos nítidas a lo largo de la paliza según escapa la víctima y la siguen los agresores. EFE

maf-car/lml

(Foto)