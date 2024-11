Exjefe de Asuntos Internos dice que sí existió una policía patriótica tras negarlo en 2021

Madrid, 11 nov (EFE).- El comisario jubilado Marcelino Martín-Blas, que fue jefe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional entre 2012 y enero de 2015, ha admitido este martes en el Congreso que hubo "alguna intromisión" por parte de policías en investigaciones sospechosas a partidos políticos, lo que se denominó como policía patriótica y cuya existencia él negó hace más de 3 años.

"Entonces (mayo de 2021) no tenía conocimiento y me ratifico en lo que dije, pero luego sí he tenido grabaciones y documentos de que había una actividad de ciertos policías relacionados con la política...", ha defendido este martes el comisario jubilado ante la comisión parlamentaria Operación Cataluña, que investiga una supuesta trama policial para atacar al independentismo catalán durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Hace tres años, el comisario jubilado compareció en la comisión de investigación Kitchen, que indagaba sobre la presunta red que espió al extesorero del PP Luis Bárcenas por orden de la cúpula de Interior del partido, y en ella rechazó que existiese "guerra de comisarios" o una "brigada patriótica" en la Policía.

En esta ocasión y durante más de dos horas de comparecencia, en muchos momentos confusa y con asuntos que han virado de la trama Gürtel, a Podemos, el pequeño Nicolás, las supuestas cuentas en Suiza de dirigentes catalanes, el caso Palau, el de los Pujol o la banca andorrana e, incluso se han llegado a citar a periodistas y jueces como Manuel García Castellón o Juan Carlos Peinado, Martín-Blas ha ofrecido a los diputados diversa documentación.

Como hiciera hace tres años ha vuelto a relatar que en 2012 intentó investigar al jefe de la UDEF José Luis Olivera ante la sospecha de que en esa unidad, entonces se investigaba la trama Gürtel "se estaban manipulando informes".

"Se comerciaba con ellos o se trapicheaba por decirlo de algún modo", ha sostenido ante de reiterar que tras la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el excomisario José Manuel Villarejo pidió su cese.

"Tengo mucha documentación aquí si quieren la miran", ha llegado a decir el compareciente, que ha estado acompañado de su abogado. Los portavoces no han llegado a tener en sus manos la información, pero la mayoría ha acordado volver a citarlo una vez estudien esos documentos.

Uno de los documentos que el comisario jubilado ha exhibido es el polémico informe fantasma de la UDEF contra Artur Mas que estalló en plena campaña electoral en Cataluña en noviembre de 2012 y en el que se apuntaba que la fundación Faes cobró presuntamente casi dos millones de euros en comisiones por las obras del palau de la Música de Cataluña. EFE