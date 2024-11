Felipe VI asiste la próxima semana a la Cumbre Iberoamericana con la ausencia de Sánchez

Madrid, 10 nov (EFE).- El rey asistirá la próxima semana a la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, una cita en la que no estará presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que las consecuencias de la dana hayan alterado su agenda internacional.

El Gobierno de Ecuador espera recibir a una decena de jefes de Estado y de Gobierno y a representantes de 22 países en esta cumbre que se celebrará los próximos días 14 y 15, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña, y República Dominicana, Luis Abinader.

Además de Sánchez, a la cumbre, que se celebrará bajo el lema 'Innovación, inclusión y sostenibilidad', no asistirán la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el brasileño, Lula da Silva.

Fuentes del Gobierno han señalado a EFE que es perfectamente entendible que el jefe del Ejecutivo permanezca en España los días de la cumbre para seguir atendiendo la gestión de la crisis.

Además, subrayan que España estará representada al más alto nivel por parte del rey, al que acompañará el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un momento en el que el país va a asumir la denominada Secretaría 'pro tempore' ya que será sede de la Cumbre Iberoamericana de 2026.

Las fuentes citadas aseguran que el Gobierno se volcará en esa organización y resaltan la trascendencia de estas citas de líderes iberoamericanos para reforzar su cooperación y analizar retos comunes.

La ausencia de Sánchez impedirá que pueda encontrarse con Javier Milei, quien sí ha anunciado su presencia en Cuenca, después de la crisis diplomática por las críticas del presidente argentino al jefe del Gobierno español y a su esposa, Begoña Gómez.

Una crisis que se intenta superar tras el nombramiento por parte de España a finales del pasado mes de un nuevo embajador en Argentina, Joaquín María de Arístegui, tras la retirada de la diplomática que ejercía esa labor, María Jesús Alonso, ante la actitud de Milei.

No es la primera ocasión que un presidente del Gobierno no acude a una cumbre iberoamericana ni tampoco es la primera en la que Felipe VI no estará acompañado por el jefe del Ejecutivo.

El primero que se ausentó de esta cita fue José Luis Rodríguez Zapatero, quien no acudió a la organizada en diciembre de 2010 en Mar de Plata (Argentina) junto con el rey Juan Carlos debido a que permaneció en Madrid para presidir una reunión del Consejo de Ministros que aprobó una serie de medidas para hacer frente a la crisis económica que España atravesaba en ese momento.

Felipe VI tampoco tuvo a su lado al presidente del Gobierno en la cumbre de Cartagena de Indias (Colombia) en octubre de 2016, ya que quien ocupaba ese cargo entonces, Mariano Rajoy, se sometía en esas fechas a la sesión de investidura.

Paralelamente a la cumbre se celebrará en Ecuador el decimoquinto Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde se presentará un 'Compromiso por la empleabilidad'.

Tras las celebración del encuentro de Cuenca y durante el bienio 2025-2026, España liderará el calendario de reuniones ministeriales sectoriales, foros y encuentros vinculados a las cumbres, así como los trabajos preparatorios para la siguiente cita iberoamericana de 2026, en la que el objetivo es aprobar el Plan de Acción de la Cooperación Iberoamericana 2026-2029 para reforzar la relevancia del Sistema Iberoamericano de Naciones.

Desde su primera edición en 1991, la Cumbre Iberoamericana ha sido un espacio de diálogo, concertación política y cooperación, "único en el mundo por su naturaleza y alcance", según el Ministerio de Asuntos Exteriores. EFE