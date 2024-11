Awa Fam: Me he visto muy bien y me he sentido genial

Castellón, 7 nov (EFE).- La jugadora alicantina Awa Fam aseguró tras ser la más valorada en su primer encuentro oficial con la selección absoluta, que se sintió muy bien en la cancha ante Países Bajos, en un choque en el logró 21 puntos de valoración, y agradeció la confianza del seleccionador Miguel Méndez.

"Me he visto muy bien, desde el primer momento me han dado y nos han dado esa confianza. Miguel me ha dicho que esté tranquila y que confían en mí y me he sentido genial. Las compañeras lo hacen también muy fácil así que me he sentido muy bien pero ha de ser partido a partido", apuntó la interior de 18 años.

Preguntada por si se ve preparada para ser ya una de las referentes del equipo dijo que no es algo en lo que piense. "No pienso en eso sino en mejorar yo y en dar esa confianza al equipo y a Miguel para que me saque a la pista. Al final lo que me gusta es el baloncesto, fluyo y si sale bien, sale bien", apuntó

Fam analizó también la trabajada victoria ante el equipo neerlandés. "Sabíamos a lo que veníamos. Al final es un primer partido, nuevas caras, nuevas personas, nuevo 'staff' y al final no es fácil congeniar tan bien en un solo partido pero creo que lo hemos ido sacando. Era remar y remar y remar, cada una ha dado lo mejor y lo hemos sacado", destacó.

La jugadora del Valencia Basket, que juega cedida en el Gernika, dijo que están con muchas ganas de poder estar en el Eurobasket este verano, algo que podrían encarrilar de manera definitiva con un victoria ante Croacia

"Es un nuevo reto, muchas vienen de los Juegos, muchas de muchos Eurobasket y para muchas va a ser algo nuevo. nos queda un partido este domingo y vamos a ver si nos clasificamos. Somos muy jóvenes, las ganas están ahí y a ver si lo sacamos", explicó. EFE