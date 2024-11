Niña Pastori:"Cosas tan bestias como lo de Valencia nos demuestran que no somos nadie"

Javier Herrero.

Madrid, 4 nov (EFE).- La realidad a menudo se sobrepone a las agendas, como ha comprobado Niña Pastori, a la que las desastrosas consecuencias de la última dana sobre el este y el sur de España la han sorprendido con su primer disco navideño recién editado, pensado obviamente para tiempos mejores... o no.

"Cosas tan bestias como lo de Valencia y otras comunidades nos demuestran una vez más que no somos nadie, que es mentira todo, que, cuando de repente pasa algo así, te parten la vida por la mitad", lamenta la artista en una charla con EFE este lunes, solo tres días después de que 'Feliz Navidad' (Sony Music) saliera al mercado.

De lo sucedido hace casi ya una semana por las lluvias devastadoras en algunas partes del país, la artista gaditana se queda con la solidaridad de la gente, "con esa entrega, también niños y jóvenes, que han ido caminando con sus palas y sus mochilas".

"Eso te emociona más que nada, demostrando que la gente es buena por sí sola y que no necesitamos que nadie nos diga cómo hacer las cosas y cómo estar en los momentos más difíciles", subraya María Rosa García (San Fernando, 1978).

Recuerda en ese punto, "como nos pasó en la pandemia", la importancia de que la cultura siga activa. "Porque es un poco lo que nos salva siempre de los momentos más fuertes, para por lo menos un ratito poder irnos un poco de esos pensamientos", reflexiona.

Su forma de aportar contenido y valores a este mundo es ese nuevo trabajo navideño grabado en pleno verano, "con las niñas en bañador y entre barbacoas", pero que había acariciado durante mucho tiempo y que recoge el testigo de 'Camino' (2023), su anterior álbum.

"A mí la Navidad me encanta, me encanta regalar, comprar la comida y hacerla, ser anfitriona y celebrar con amigos desde días antes, estar con la familia. Me parece que es una fecha muy bonita, aunque es verdad que a veces te faltan los seres queridos y también es duro por eso", afirma.

Este 'Feliz Navidad' se ha anticipado al disco que David Bisbal publicará con la misma temática en un par de semanas. "¡Me ha copiado!", bromea, antes de señalar que la coincidencia se debe probablemente a que "estaba ese hueco ahí libre con villancicos que se habían quedado antiguos y necesitaban un meneo".

Amante de los villancicos tradicionales y "de cosas más flamencas", para el disco escogió "un repertorio muy bonito, muy divertido y muy variado" que va desde clásicos como 'Blanca Navidad o 'Noche de Paz' con el pellizco folclórico de su voz a un 'Navidad Navidad' más exuberante y cercano al "latin jazz".

Producido una vez más por su pareja, Julio Jiménez Borja, alias Chaboli, y con arreglos del músico cubano Luis Guerra, entre los diez cortes llama la atención la inclusión de 'Dodi-Li', un tema tradicional hebreo que descubrió a través del coro escolar de sus hijas.

Aparecen asimismo dos villancicos inéditos en cuya composición ha participado: 'Hoy es Navidad', dedicado "a las distintas familias, también a la familia que elegimos para cenar ese ese día", y 'Vienen los Reyes', sobre la "noche más bonita y mágica" de esas fiestas.

El disco llegará acompañado de una gira de 21 conciertos para presentarlo, con arranque el próximo 29 de noviembre en Torremolinos (Málaga) y final el 3 de enero en Pamplona, con otras fechas como las de Barcelona (10 de diciembre) o Madrid (14 de diciembre) y citas ya agotadas como la de Granada (7 de diciembre) o Huelva (30 de diciembre). EFE

