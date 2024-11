Recomiendan quedarse en casa por la lluvia este domingo en zonas ya afectadas de València

València, 3 nov (EFE).- El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la Comunidad Valenciana recomienda a los vecinos de los municipios afectados por la dana que, ante las alertas por lluvias de este domingo, extremen la precaución, permanezcan en sus casas y, si puede ser, en zonas elevadas.

Esta tarde-noche de domingo hay nivel rojo de alerta por fuertes lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia y nivel naranja de alerta ante nuevos episodios de lluvias para la comarca valenciana de l'Horta Sud.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido el nivel rojo por fuertes lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia, como se ha informado en el transcurso de la reunión del Cecopi este domingo en el Centro de Emergencias, a la que han asistido los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Carlos Mazón.

Ante la información recibida de parte de Aemet, se ha establecido el nivel rojo de alerta por fuertes lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia.

De hecho, a las 16:39 horas se ha enviado una alerta de protección civil mediante el sistema ES-Alert informando a la población de las zonas afectadas de que se van a registrar chubascos localmente intensos en esa zona y que se sigan las recomendaciones de protección civil y el 112 a través de los canales oficiales.

Además, para la comarca de l’Horta Sud, se ha establecido el nivel naranja de alerta ante nuevos episodios de lluvias para la tarde-noche de este domingo.

Ante esta situación y la mayor vulnerabilidad de vías, viviendas e infraestructuras de los municipios afectados por la dana, el Cecopi recomienda a la población extremar la precaución y seguir los consejos de autoprotección, especialmente en las poblaciones más dañadas por las inundaciones.

Se recuerda que se debe permanecer en casa y si puede ser en zonas elevadas o, si se está en el exterior, hay que resguardarse en puntos altos, no circular por las carreteras, no acercarse a las zonas costeras, no atravesar túneles inundables, ríos ni barrancos, retirar los vehículos de zonas susceptibles de quedar anegadas y hacer caso, en todo momento, a las indicaciones de las autoridades y los servicios de Protección Civil.

Los reyes han sido informados sobre los trabajos que se están llevando para atender a la población de los municipios afectados, con un operativo desplegado para saneamiento, rescate de víctimas, búsqueda de desaparecidos, labores de limpieza , reparto de productos básicos y asistencia sanitaria y psicológica.

Se ha recuperado el 98 % del suministro eléctrico en las zonas afectadas, si bien pueden registrarse algunos problemas en algunos puntos donde las instalaciones privadas y edificios siguen afectados o presentan averías.

Por otra parte, se avanza en el restablecimiento de la red de saneamiento y suministro de agua y se ha enviado un refuerzo de casi un centenar de fontaneros para reparar las acometidas de la red general a los edificios particulares.

En la tarde de este domingo todas las zonas afectadas cuentan ya con servicio de agua potable que puede usarse para aseo y tareas de limpieza, pero no tiene la calidad suficiente para el consumo humano en los municipios con más daños.

Equipos de la Conselleria de Sanidad analizan ya, cada día, la calidad del agua mientras se trabaja en la reconstrucción de las depuradoras.

Respecto al gas, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Chiva, Cheste, Massanasa, Paiporta, Utiel, Albal, Loriguilla y los polígonos industriales de Riba-roja siguen sin servicio. Para acometer su reparación, los técnicos deben esperar que avancen más las tareas de limpieza y desescombro de las zonas afectadas y las acometidas particulares para garantizar la seguridad.

Se está revisando toda la red móvil con las distintas operadoras y se ha decidido suplir con radioenlaces las áreas sin cobertura. Además, la Generalitat abrirá los puntos wi-fi de los centros educativos para dar servicio a los lugares donde las redes se saturen y se habilitarán conexiones vía satélite para garantizar la comunicación con las zonas afectadas.

En transportes y logística, la DGT ha informado de que se limitará la circulación de vehículos pesados desde las 22:00 horas de este domingo hasta las 7:00 de la mañana por la V-30, la V-31, la A-3 y la A-7 en la provincia de Valencia, con la excepción de convoyes con bienes de primera necesidad.

La Conselleria de Infraestructuras ultima itinerarios alternativos de transporte para viajeros en autobús en las zonas afectadas y hasta entonces, se recomienda minimizar el uso de vehículo privado y reducir los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

Sobre el terreno hay desplegados 5.000 efectivos militares y alrededor de 2.100 medios técnicos, 1.700 efectivos de los consorcios provinciales de bomberos, Bomberos Forestales de la Generalitat y Protección Civil, y más de 300 bomberos de otras comunidades.

Además, el Cuerpo Nacional de Policía mantiene operativos 1.800 agentes y la Guardia Civil otros 2.750, junto a más de 440 efectivos de policías locales. Durante la noche del sábado al domingo se practicaron 23 detenciones por pillaje y saqueos, de las que 16 fueron en el centro comercial Bonaire de Aldaia.

Se han puesto en marcha tres oficinas para la recepción de denuncias por desapariciones durante la dana en Algemesí (Central de la Policía Local), Alfafar (Edificio de Servicios Sociales Municipales) y Paiporta (Ayuntamiento), donde se atenderá de forma integral a los afectados en la presentación de la denuncia, su tramitación y atención integral psicosocial. EFE

