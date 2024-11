Sigue la ola de solidaridad en la cuarta jornada de la dana, que deja ya 211 víctimas

Valencia/Madrid, 2 nov (EFE).- La ola de solidaridad, con miles de personas desplazándose a las zonas más afectadas por las inundaciones en la Comunidad Valenciana, continúa este sábado, una jornada en la que las víctimas por la dana se han elevado a 211 y en la que la búsqueda de desaparecidos y el reparto y reparación de suministros sigue siendo una prioridad.

Desde primera hora de la mañana miles de voluntarios se han presentado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y han puesto rumbo, con enseres de limpieza y artículos de primera necesidad, a municipios de la provincia, a algunos de los cuales todavía no han podido llegar los efectivos más especializados.

"Sabes lo que vas a encontrar. Si te encuentras personas fallecidas, es lo que puede pasar. Lodo, fango... eso es lo de menos, pero lo importante es de algún modo ayudar a las personas", relata a EFE Teo Colombia, un estudiante de Medicina que coincide en el bus con destino a Aldaia (Valencia) con Gema Estéfano, otra joven que incide en que tenía "claro" que debía ayudar.

Ambos destacan que en cuanto supieron que les ofrecían transporte para ir y volver, "es imposible decir que no". "Lo que me ha encantado es que a las 6.30 horas, había un montón de cola y eso es bonito. Íbamos a venir unos amigos pero al final he venido yo solo porque mis amigos van a ayudar a diferentes zonas", destaca Colomino.

La solidaridad no solo la protagonizan los ciudadanos de Valencia. Desde otras comunidades y provincias también se está enviando ayuda.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha mandado los primeros convoyes de emergencia y la Comunidad de Madrid sigue enviando ayuda, como maquinaria pesada o equipos de reparación de infraestructuras.

El objetivo de todos los efectivos, hacer llegar alimentos, agua y artículos de primera necesidad a los miles de damnificados, limpiar las calles de lodo, establecer el suministro eléctrico y, lo más importante, salvar vidas.

En este sentido, se ha conocido que una mujer ha sido rescatada con vida tras pasar tres días atrapada en el interior de un coche que había quedado en el fondo de un paso subterráneo en Benetússer (Valencia), según una información difundida por Protección Civil.

Y todo en un día en el que se ha conocido que las áreas en las que la dana ha golpeado de manera más dramática en la Comunidad Valenciana, junto a otras en Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón, van a ser declaradas como zonas gravemente afectadas, por una emergencia de protección civil.

Así lo hará el Consejo de Ministros del próximo martes, ha confirmado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional en La Moncloa tras presidir el Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de esta catástrofe.

Sánchez ha dicho asimismo que se creará una comisión interministerial que trabajará para impulsar de manera urgente y rápida la reconstrucción y el relanzamiento económico de las áreas afectadas.

El jefe del Ejecutivo también ha indicado que desde el Ministerio de Hacienda y desde la vicepresidencia primera del Gobierno se va autorizar al Ejecutivo autonómico la posibilidad de realizar todos los gastos de urgencia que necesite, "sin límite alguno de recursos".

Sánchez, que también ha mencionado que el Gobierno solicitará la ayuda del fondo europeo de solidaridad y la utilización de otros recursos de apoyo comunitario, ha anunciado que el Ejecutivo enviará a 5.000 militares más a la zona afectada por la dana (4.000 llegarán este mismo sábado) y a otros tantos guardias civiles y policías hasta llegar a sumar un total de 10.000 agentes de estos dos cuerpos.

Este notificación llega después de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, decidiera elevar de 500 a 5.000 su petición de efectivos militares, según Sánchez, quien le ha trasladado que el Gobierno enviará inmediatamente más efectivos.

"Estamos hablando del mayor despliegue de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las Fuerzas Armadas que se haya hecho jamás en nuestro país en tiempos de paz", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo, quien ha explicado que hasta el momento se han rescatado a más de 30.000 personas en viviendas, carreteras y polígonos inundados.

Para Sánchez, la magnitud de esta catástrofe natural hace que estos números sean "insuficientes" porque, tal y como ha admitido, "la ayuda está tardando en llegar a muchos puntos y aún hay casas y garajes bloqueados, municipios anegados y mucha gente desvalida".

Los efectos de la dana han afectado a todo tipo de actividades económicas, desde las agrícolas a las industriales y de servicios.

Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Valencia estima que unos 4.500 comercios de la provincia han sufrido daños y que alrededor de 1.800 de estos establecimientos han podido quedar destrozados.

Ya se han restablecido el 94 % de los puntos de suministro eléctrico que se habían visto afectados por la dana y se han recuperado la mitad de las líneas telefónicas cortadas. EFE

(foto) (vídeo) (audio)