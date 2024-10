Simeone: "El látigo es de una etapa antigua, ya quedó atrás"

Majadahonda (Madrid), 30 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, rechazó la mano dura en el vestuario para gestionar los momentos de dudas del equipo y abogó por la "conexión, hablar, entender y sentirse representados desde el juego", al tiempo que repasó que "las lesiones" de Robin Le Normand o Pablo Barrios han perjudicado" a su conjunto "en esta última etapa", con tres derrotas en los últimos cinco encuentros.

"Siempre pensé que el látigo no existe más, es de tiempos pasados. La gente se relaciona por conexión, por hablar, por entender, por sentirse representada en lo que hace desde el juego. Y creo que ese es el camino. Yo no busco otra cosa que mostrar, como siempre tenemos que mostrar, las cosas que no hacemos bien y las que hacemos bien y evolucionar desde el contacto emocional, porque al final somos personas y no creo que un futbolista se olvide de jugar o hacer goles", expresó este miércoles en rueda de prensa.

"Desde los lugares que tenemos, hay que generar emocionalmente esa tranquilidad, esa confianza y esa búsqueda que ellos necesitan para sentirse fuertes y estar cerca. El látigo es de una etapa antigua, que ya quedó atrás", prosiguió el entrenador, que insistió en el trabajo como la mejor solución para, por ejemplo, reducir las pérdidas de pelota que sufrieron contra el Betis, el pasado domingo con una derrota por 1-0.

"Casi todas las situaciones de gol que ellos han tenido fueron pérdidas nuestras. Trabajar. No hay otra manera de encontrar similitudes a las jugadas que van a pasar en el partido, que te van a presionar, a quitar tiempo y a generar, buscando movimiento y posibilidades para los futbolistas para poder resolver esas situaciones de presiones", dijo.

"Y tranquilidad. Está claro que el fútbol, más allá de la intensidad, el entusiasmo, las ganas o la energía que uno tiene que poner, tiene que tener la calma para poder jugar, porque, si no tiene calma, evidentemente es muy difícil jugar", añadió Simeone, que también habló de cómo se encuentra él en la actual dinámica de resultados negativos.

"¿Cómo estoy? Muy bien, en una etapa que, después de bastante tiempo, han llegado cuatro futbolistas importantes que tenemos que gestionar y sacar lo mejor de ellos para que nos ayuden. En esta última etapa atravesamos lesiones que nos han perjudicado; evidentemente, chicos como Robin (Le Normand) o como Barrios, sobre todo, que lo venían haciendo muy bien, nos han faltado y buscar compensar estas ausencias y, al mismo tiempo, elevar el nivel de mis futbolistas", explicó tras el entrenamiento matutino.

"Tenemos una plantilla muy buena y, evidentemente, necesitamos encontrar el juego que tuvimos en gran parte contra el Lille y en gran parte del segundo tiempo contra el Leganés. Son partidos que sucedieron diez días atrás", recordó Simeone, cuyo siguiente compromiso será este jueves en la primera ronda de la Copa del Rey contra el Vic, cinco categorías por debajo del conjunto rojiblanco.

"Veníamos de hacer un muy buen partido con el Lille, que pasó hace una semana atrás, y el primer tiempo, sobre todo, no hicimos un buen partido con el Betis. En el segundo tiempo se mejoró intermitentemente pero se mejoró al menos desde lo que se buscaba. Este jueves esperamos hacer un buen partido y seguir adelante en esta eliminatoria que siempre la Copa del Rey nos genera ilusión", valoró.

Ilias Kostis y Javi Serrano apuntan al once titular, aunque habrá más canteranos, previsiblemente, en la convocatoria del técnico, pero con los condicionantes del reglamento.

"Si no me equivoco, pueden estar solamente cuatro máximo en el campo, con atención a todo lo que pueda suceder, así que no hay muchas posibilidades de ver a tantos. Obviamente, utilizaremos los que creemos que nos puedan ayudar y pensaremos en sacar adelante la eliminatoria", expuso.

Según las pruebas de la sesión preparatoria de este miércoles por la mañana, aparte del central y el centrocampista del filial, el resto del once estará formado por futbolistas del primer equipo: el portero Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Axel Witsel y Javi Galán, aparte de Kostis; los medios Conor Gallagher y Thomas Lemar, además de Javi Serrano; y los atacantes Giuliano Simeone, Ángel Correa y Rodrigo Riquelme.

Son baja Clement Lenglet, Marcos Llorente, Pablo Barrios, César Azpilicueta y Robin Le Normand.

"César lleva bastante tiempo (se lesionó el pasado 22 de septiembre frente al Rayo Vallecano, cuando sufrió una lesión muscular en el sóleo) porque no puede encontrarse de la mejor manera, como él quisiera, para poder volver y está trabajando en consecuencia de ello", explicó sobre el central navarro, fuera de los últimos siete choques.

"La lesión de Robin es un golpe en la cabeza que uno no puede controlar y puede suceder. Pablo Barrios es quizá el que pueda estar más cerca de volver. Esperamos que, cuando vuelvan, lo hagan de la mejor manera. Si es ahora con Las Palmas, mejor; si es con el París Saint Germain, muy bien; y si es con el Mallorca, también bien. Y, si no, buscaremos como siempre alternativas para resolver estos partidos", declaró. EFE