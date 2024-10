García Plaza sobre el gesto: "No me ha dado la mano, pero rápidamente me pidió disculpas"

Santiago de Compostela, 29 oct (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Deportivo Alavés, restó importancia al gesto de Juan Diego Molina “Stoichkov” hacia él cuando fue sustituido por Carlos Martínez en la recta final del partido de Copa del Rey ante la SD Compostela.

“No me ha dado la mano, pero rápidamente ha venido a pedirme disculpas. Estaba muy frustrado y para mí ese gesto no tiene ninguna importancia. A Stoichkov sí lo he fichado yo, ese sí es un fichaje mío. Me pidió disculpas a mí, pero también a sus compañeros”, explicó García Plaza en rueda de prensa al ser cuestionado por ese incidente en el banquillo vitoriano.

El técnico del Alavés reconoció que su equipo no ha estado “fino” con la pelota en el Estadio Vero Boquete, pero incidió en que “lo más importante” era pasar a la siguiente ronda.

“Los otros años también ganamos 0-1 en Lleida, Tarrasa y Mérida, sufriendo muchísimo. En la Copa los pequeños siempre aprietan, y el Compos no es tan pequeño. Con el aliciente de su gente ha jugado muy bien y nosotros no hemos estado tan finos con la pelota. Pero en estos partidos lo más importante es pasar. A veces puedes jugar mejor o peor, pero lo importante es pasar”, subrayó.

García Plaza destacó que en el fútbol actual “las áreas mandan”, reconoció que le gusta este formato de la Copa porque “para los clubes más modestos es muy bonito” y elogió el trabajo defensivo de sus futbolistas porque “hemos defendido con más orden, tirando muy bien la línea”. EFE

dmg/jl