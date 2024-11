Zapatero, sobre el caso Errejón: "Una persona no determina un proyecto político"

Ávila, 28 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) se ha referido al caso Errejón y ha afirmado que "falsificadores ha habido siempre" y que una persona, por importante que sea, no determina un proyecto político.

En declaraciones a los periodistas en la presentación de un libro en Ávila, Zapatero ha comentado que las acusaciones de violencia sexual contra el ya exportavoz parlamentario de Sumar constituyen un hecho que afecta "a todos".

"Pero más allá de la consideración individual, lo que es importante es la reacción política ante cualquier suceso", ha apuntado el expresidente para después añadir: "Una persona, en este caso Íñigo Errejón, no determina un proyecto político".

En este contexto, ha apuntado que se trata de que "el proyecto y el conjunto del partido, en este caso, está a la altura de las circunstancias", ya que va a ser algo que "van a observar los ciudadanos".

Preguntado al respecto, José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que no iba a hacer referencia a Errejón, aunque acto seguido ha afirmado que "falsificadores ha habido siempre".

Ha subrayado que "la reacción de la sociedad, la de todos los partidos, los medios de comunicación y la opinión pública ha sido tan contundente, tan determinante", que a su juicio se trata de "un mensaje muy alentador".

Desde su punto de vista, demuestra que "se va ganando poco a poco una batalla en favor de la libertad y la dignidad de las mujeres, y en favor de la igualdad entre hombres y mujeres".

"En muchas ocasiones he dicho que, curiosamente, lo único en lo que podían coincidir el marxismo y el liberalismo, en términos históricos, es que no ocuparon en sus planteamientos principales ninguna cuestión relativa a la igualdad de derechos de la mujer, a la dignidad de las mujeres. En la Revolución Francesa fueron proscritas prácticamente", ha relatado.

"Me satisface que la reacción ante los hechos que hemos conocido sea de todo el espectro político con una contundencia absoluta. No hay excusas, no se puede tapar, hay que ir hasta el fondo y con toda la responsabilidad", ha argumentado Rodríguez Zapatero, antes de reconocer que se trata de un hecho que "a todos" afecta.

"Nos afecta", ha dicho al ser preguntado por la repercusión en el Gobierno, "pero más allá de la consideración individual, lo que es muy importante es la reacción política, la reacción política ante cualquier suceso".

Preguntado por la foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el comisionista Víctor de Aldama en un mitin, ha dicho: "Sorprende un poco porque, claro, los que hemos estado como el presidente Sánchez en tantos... Yo pensaba cuando vi esa foto, ¡madre mía!, las fotos que tendré ¿no?, que he tenido en mi periplo".

En este sentido, considera que Sánchez "lo ha explicado" y cree que "no va a dar más de sí". EFE

agg/rjh/jdm

(foto)