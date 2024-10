Fisac: "Para ganar al Bursaspor hay que jugar 40 minutos serios, 30 no me vale"

Zaragoza, 28 oct (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha señalado que para ganar el próximo miércoles al Bursaspor en terreno turco en partido perteneciente a la Copa Europa, hay que jugar 40 minutos serios porque 30 no le vale.

"Creo que en esta segunda vuelta hay que ganar un partido fuera y no perder el que tenemos en casa. Es básico ganar uno fuera de casa y ojalá pueda ser en Turquía. Parece que entre tres equipos nos vamos a jugar dos puestos. Para ser primero necesitas cinco victorias y cuatro te sirven para ser el mejor segundo", ha analizado en declaraciones a los medios de comunicación.

El preparador del conjunto 'rojillo' ha explicado que se enfrentan al equipo que más se parece al Casademont Zaragoza: "Hay mucha igualdad. Digamos que los otros dos son más diferentes, con más uno contra uno, con más situaciones de contrataque y tiro de tres. Este es un equipo como más estructurado, más semejante, entonces creo que la igualdad entre los dos equipos es importante. Nos espera también un ambiente que gusta jugar".

Sobre la marcha del equipo ha señalado, tras la última derrota en la pista del Leyma Coruña, que están repitiendo errores y que tiene claro que es el responsable.

"Fallamos a veces en cosas que son de entrenadores. Por ejemplo, la actitud y el empuje defensivo y no fallamos ni en el talento ni en la condición que tienen los jugadores. Desde que hemos entrado en doble competición no estamos asumiendo el trabajo físico extra que merece jugar dos partidos. Ahí la responsabilidad es mía total. Estoy aquí para que mis jugadores crezcan y no disminuyan y en ciertos partidos yo les estoy haciendo disminuir", ha destacado.

El técnico segoviano ha advertido de que su equipo no defiende bien, que le falta energía y confianza: "Creo que hay minutos de desconexión que nos están haciendo mucho daño y eso no puede ser. Nunca seremos el mejor equipo defensor porque tenemos unas condiciones que no son las más propicias y lo asumíamos pero lo que no podemos es tener desconexiones, lo que hay que hacer es defender bien, aunque también sé que no vamos a dejar en 65 puntos a muchos equipos".EFE