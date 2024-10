El PP lleva al Congreso y al Senado la reprobación del fiscal general

Madrid, 27 oct (EFE).- El Partido Popular lleva esta semana al Congreso y al Senado dos iniciativas parlamentarias para pedir la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de su decisión de no dimitir tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.

El pasado 16 de octubre, el Supremo acordó, por unanimidad, abrir una causa penal contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general explicó que no dimitiría porque "la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo".

Esto ha provocado que el PP lleve al pleno del Congreso de los Diputados del próximo martes la votación de una proposición no de ley, en la que reclama al Gobierno la destitución de García Ortiz "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones".

Se trata de una propuesta que el PP registró en mayo, después de que García Ortiz asumiera la responsabilidad sobre la nota de prensa que publicó en marzo la Fiscalía de Madrid sobre la investigación por presunto fraude fiscal al novio de la presidenta de Madrid.

Esta nota provocó que Alberto González Amador se querellara contra dos fiscales pero, al asumir el fiscal general la responsabilidad, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevó la causa al Supremo, que finalmente le ha imputado.

La proposición no de ley subraya que García Ortiz fue nombrado fiscal general "a pesar de no contar con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial por entender que no era idóneo".

En ella se afirma además que "la lista de incumplimientos graves no ha hecho más que crecer, incrementándose la percepción pública de auténtica dependencia funcional e ideológica con el Gobierno y generando un desprestigio de la carrera fiscal que esta no merece y que un Estado democrático no puede permitir".

Además de esta iniciativa, el PP también llevará el martes, en este caso al pleno del Senado, una moción consecuencia de interpelación en la que afirma que "el fiscal general debe ser cesado, ya que España no se merece este fiscal general del Estado, que ha demostrado tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de la Fiscalía de más relevante trascendencia".

Y así solicita que el Senado inste al Gobierno "a no interferir en la independencia del poder judicial mediante descalificaciones públicas de decisiones judiciales, y a dejar de realizar manifestaciones que supongan una implícita justificación de la presunta comisión de un delito como el de revelación de secretos".

Ya el pasado mes de mayo el PP llevó al Senado la reprobación de García Ortiz y el pleno de la Cámara Alta avaló su "cese inmediato" ante "el incumplimiento de sus funciones", con los votos a favor del PP y de Vox.

La pasada semana el PP también propició, con su mayoría absoluta en el Senado y junto a Vox, que la Cámara Alta instara al Gobierno a cesar de forma "inmediata" a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado tras ser investigado por una presunta revelación de secretos. EFE