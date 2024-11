Bordalás: "Arriba no tenemos jugadores que marquen la diferencia"

Getafe (Madrid), 27 oct (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este domingo en rueda de prensa, después de empatar 1-1 con el Valencia, la falta de jugadores decisivos en el ataque de su equipo, mermado en sus números goleadores, con apenas ocho tantos, siete de ellos a balón parado, a lo largo de toda la temporada.

El técnico azulón aplaudió la actitud de todos sus futbolistas durante el choque ante el conjunto valencianista y valoró el esfuerzo de todos los que participaron en el duelo. Sin embargo, fue claro a la hora de valorar la capacidad de sus delanteros a la hora de marcar y prometió trabajo y dedicación con todos ellos para cambiar sus números.

"Este guion ya lo hemos vivido y a los jugadores no les podemos reprochar nada. Se esfuerzan, salen a por el partido, quieren hacer las cosas bien pero nos falta acierto desde el inicio del campeonato. Nos falta acierto de cara a gol. El único que hemos ganado es contra el Alavés, fueron dos goles a balón parado y el gol es lo que te da o quita victorias. La falta de acierto nos ha privado de conseguir la victoria", afirmó.

"Pasan las jornadas y es la tónica la falta de acierto. Solo hemos hecho un gol de jugada y todos los demás a balón parado. Si estuviéramos en la jornada tercera o cuarta, diría que es casualidad. Nos pasó en pretemporada, lo avisé con tiempo. Éramos incapaces de marcar gol. Confiamos en recuperar a Mayoral, no pudo ser, está lesionado y se acusa doblemente. No solo por los goles, es importante por su juego", añadió.

Bordalás aseguró no estar frustrado por esta situación que vive con sus jugadores e insistió en que tiene que trabajar con ellos, a la vez que indicó que también necesita hombres "de uno contra uno".

"Tenemos nuestras limitaciones, pero nuestros jugadores tienen un comportamiento admirable. Les he felicitado. Hacemos todo lo que podemos y en el segundo tiempo sin duda hemos merecido estar más acertados y llevarnos el partido. El gol se tiene o no se tiene. Si no tienes jugadores con esos números y los que tenemos, a lo largo de lo que llevan de profesionales, no son jugadores goleadores. En la parte de delante no tenemos ningún jugador que marque la diferencia en aciertos. Toca trabajar mucho con ellos y seguro que todo cambiará", apuntó.

También reconoció que el Getafe no está satisfecho con el marcador final porque su equipo hizo "un gran despliegue" después de controlar el partido por completo y de generar muchas más ocasiones que el Valencia.

"Ellos sólo han tenido la del gol y una ocasión en fuera de juego de Guillamón. No han tenido más. Nosotros hemos dado una en el larguero y si no es por Mamardashvili habríamos logrado la victoria", comentó.

Por último, alabó la temporada del uruguayo Mauro Arambarri, máximo goleador del Getafe con cuatro tantos: "Estamos muy contentos porque hemos recuperado a un grandísimo jugador e importantísimo en todas las temporadas en las que ha estado en el club. Nos alegramos muchísimo de poder disfrutar de él. Esta faceta es nueva para él, nunca había hecho tantos goles y nos alegramos mucho por él. Lo importante es que le tenemos. Ojalá que compañeros suyos vayan también por el mismo camino, empiecen a hacer goles y nos ayuden en el futuro". EFE