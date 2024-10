Fran Escribá dice que el Levante “corre muy bien y es muy peligroso”

Granada, 26 oct (EFE).- El entrenador del Granada, Fran Escribá, calificó al Levante, conjunto al que reciben el domingo en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, como un equipo que “corre muy bien y es muy peligroso” por lo que pidió a los suyos “rendir al máximo en defensa y en ataque”.

Escribá indicó en rueda de prensa que el grupo de jugadores “está bien en general”, aunque “algunos con pequeñas sobrecargas o molestias” tras jugar el martes en Castellón (2-3), y explicó que no ve al medio camerunés Martin Hongla en la posición de central ante las bajas de Loic Williams e Ignasi Miquel.

“No me convence, me gusta en el medio campo. Prefiero poner un central de central. Martin nos da mucho más en el medio que en la defensa”, dijo al respecto, mientras que de Pablo Insua comentó que “está bien pero no en su mejor momento porque lleva pocas sesiones con el grupo”.

Escribá tiene claro que deben “estar en evolución constante” porque hay “cosas que se hacen bien y otras que no”, y agregó que “el equipo se puede adaptar a jugar de otra forma” pero también que tienen “mucho que mejorar”.

Sobre el Levante, indicó que “es un partido muy difícil” porque juegan ante un rival “de mucho nivel” y que “todo lo que no sea rendir al máximo en defensa y ataque” va a hacer que “el partido se complique”.

“Julián Calero es de esos entrenadores en que uno se fija, con equipos con mucho equilibrio y con muchos registros en ataque y laterales profundos. Mi equipo se ve reflejado en cosas de ese equipo, que a uno le gusta ver. Tuvieron un inicio muy bueno y luego resultados menos buenos, pero lo normal de esta categoría", comentó en su análisis del rival.

“Yo dije a los jugadores que en esta categoría hay que pensar en ganar todos los partidos, aunque la igualdad es tan grande que puedes perderlos todos. Necesitamos la mezcla de humildad porque podemos perder con cualquiera pero también la ambición de poder ganar a cualquiera”, detalló.

“Lo que me interesa es que en mayo estemos donde queremos y por eso los puntos son importantes siempre. Este equipo tiene que competir en todos los partidos para estar donde quiere estar”, expuso. EFE

jag/agr