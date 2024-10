Epifanio: “Es el camino para competir en esta liga tan difícil”

A Coruña, 26 oct (EFE).- El entrenador del Leyma Básquet Coruña, Diego Epifanio, felicitó este sábado a sus jugadores por el partido realizado ante el Casademont Zaragoza, pero advirtió de que la liga Endesa es “muy dura” y todavía no han conseguido nada.

“Felicitar a mi equipo porque el despliegue físico que ha hecho ha sido enorme. Hay muchas cosas buenas. Hubo un momento en el que fuimos capaces de pasarnos muy bien el balón. Doce jugadores han aportado puntos. En líneas generales nos hemos adaptado perfectamente a lo que exigía el partido”, indicó.

El técnico burgalés reconoció que en el primer cuarto sus jugadores no estuvieron “duros” en el rebote y eso mantuvo igualado el choque, aunque luego supieron “minimizar” las virtudes del rival para romper el encuentro.

“Este es el camino para competir en esta liga tan difícil. Para nosotros son muy importantes todos los partidos porque no sabemos dónde vamos a estar al final. Todos tenemos muy presente lo que ha significado para el Obradoiro una canasta, pero no echemos las cuentas de la lechera ahora. Nosotros no podemos permitirnos ninguna alegría”, destacó.

En esta línea, justificó sus dos tiempos muertos prácticamente seguidos en el último cuarto: “Nosotros no tenemos que celebrar nada, la fiesta tiene que ser en la grada. Los tiempos muertos fueron para controlar a los jugadores. Esto es muy duro, hay que celebrar los buenos momentos y disfrutar de las victorias, pero espero que no hayamos dado la sensación de relajación”.

El técnico naranja, finalmente, también se alegró del partido del estadounidense Trey Thompkins: “Es un jugador que tiene un talento natural para jugar al baloncesto, su currículum está ahí. Pero yo me quedo con lo que está haciendo en el día a día, ayudando a los jóvenes y al equipo”, concluyó. EFE

