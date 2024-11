El líder Racing de Santander mide la crisis del Deportivo

A Coruña/Santander, 26 oct (EFE).- El líder Racing de Santander y las urgencias pondrán a prueba este domingo la capacidad de reacción del Deportivo de La Coruña, tocado por la pobre imagen ofrecida el pasado jueves frente al Levante, en un partido declarado de alto riesgo.

"Hemos hecho una primera parte terrible, me siento absolutamente responsable de ella, no se corresponde con esta camiseta. Esto no se volverá a repetir", dijo Imanol Idiakez tras el encuentro del Ciutat de Valencia, en zona de descenso.

Las dudas del Dépor contrastan con la fiabilidad que está exhibiendo su próximo rival, líder destacado de Segunda, intratable a domicilio con cinco victorias en otros tantos partidos.

Los números del equipo de José Alberto imponen al deportivismo, que ha vuelto a situar a Idiakez en el punto de mira. El técnico guipuzcoano, de momento, sigue teniendo el apoyo de los dirigentes, pero un nuevo tropiezo ante el Racing lo dejaría en una situación muy complicada pese a que, por juego, su equipo merece tener más puntos.

El cambio de dibujo (4-3-3) no le funcionó ante el Levante. Su equipo tuvo más posesión pero careció de juego y pegada en ataque, con una primera parte para olvidar. El inglés Patiño fue sustituido al descanso y Lucas Pérez dejó de actuar como delantero centro en la segunda mitad. Como punta, el capitán deportivista pierde protagonismo.

Por ello, Idiakez recuperará al nueve de referencia ante el Racing. Barbero, autor del gol en Valencia, puede recuperar la titularidad, sin descartar al marroquí Bouldini. Lucas Pérez volverá a jugar como enganche, con Mella y Yeremay en las bandas. Ambos tendrán continuidad a pesar de firmar su peor actuación del curso ante el Levante.

El conjunto cántabro viaja a La Coruña dispuesto a conseguir su quinta victoria consecutiva y seguir con el pleno de triunfos a domicilio, ante un rival herido y necesitado de puntos.

La última vez que el Racing de Santander visitó en Riazor fue hace cuatro temporadas, en Primera Federación, un partido con cierta polémica porque fue aplazado por un brote de la COVID-19 en la plantilla racinguista y en el que finalmente los cántabros se llevaron el triunfo gracias a un tanto de Íñigo Sainz-Maza, el capitán verdiblanco que cayó lesionado el pasado miércoles y se perderá el resto de la temporada.

Sus compañeros le rendirán un homenaje y tratarán de brindarle un triunfo que les siga consolidando en lo alto de la clasificación. Para ello, el técnico verdiblanco, José Alberto López, dispone de toda su plantilla a excepto del mencionado Íñigo, y los defensas Mantilla y Pol Moreno, pero pudo dar descanso entre semana a algunos de sus jugadores más importantes como Arana, Andrés Martín o Vencedor.

Con la vuelta de estos al once, la duda está en si dará continuidad a alguno de los menos habituales que rindieron a buen nivel ante el Córdoba, como Sangalli o Lago Junior, aunque si no es en Riazor, tendrán su oportunidad el próximo martes en Lanzarote, en la eliminatoria de Copa del Rey.

Alineaciones probables:

RC Deportivo: Helton; Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Barcia, Escudero; Villares, Rama o Soriano; Yeremay, Lucas Pérez, Mella; Barbero o Bouldini.

Racing de Santander: Ezkieta; Michelin, Javi Castro, Javi Montero, Mario; Andrés, Aldasoro, Vencedor, Pablo Rodríguez, Íñigo Vicente; Arana.

Árbitro: González Esteban (Comité Vasco)

Hora: 16.15.

Estadio: Riazor. EFE

1011177

dmg-lhv-omm/jag