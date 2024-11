Temas del día de EFE España del viernes 25 de octubre de 2024 (13:30 horas)

ÍÑIGO ERREJÓN

Madrid - La denuncia presentada por Elisa Mouliaá ante la Policía relata que el hasta ayer portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, la agredió sexualmente al menos en tres ocasiones en una misma noche.

- Mónica García, compañera de Errejón en Más Madrid, reconoce que "desgraciadamente" no han sabido "hacer lo suficiente"

- La ministra de Igualdad pide a Errejón que dé "la cara" y espera que "caiga todo el peso de la ley"

- El PP exige a Yolanda Díaz que asuma su responsabilidad si Sumar "tapó" las denuncias

- La ministra y dirigente de IU, Sira Rego, pide "demoler las estructuras patriarcales" en la izquierda

- Podemos se solidariza con las víctimas y cree que debe ser Sumar y Más Madrid las que den explicaciones

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes en la Moncloa a las presidentas de Baleares, Marga Prohens, y Extremadura, María Guardiola. Prohens ha reclamado la construcción de vivienda pública en Baleares para los funcionarios estatales, mientras Guardiola ha criticado el abandono en inversiones que sufre su comunidad.

ALVISE FINANCIACIÓN

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar una denuncia contra el eurodiputado Luis Pérez, Alvise, por un posible delito de financiación ilegal de partidos por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral.

ESPAÑA DESEMPLEO

Madrid - El empleo alcanzó un nuevo récord en el tercer trimestre con 21,82 millones de ocupados tras sumar 138.300 empleos en los meses de verano, en los que la tasa de paro cayó ligeramente hasta el 11,21 %, la menor desde 2008, según la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE).

COMISIÓN KOLDO

Madrid - El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que ha comparecido este viernes en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, ha señalado que no recuerda si fue él quien facilitó en su departamento el contacto de Koldo García aunque sí ha admitido que el exasesor estuvo en el Ministerio del Interior.

JXCAT CONGRESO

Calella (Barcelona) - JxCat celebra este fin de semana su congreso en el que Carles Puigdemont recuperará la presidencia del partido, se renovará la cúpula al completo y actualizará su hoja de ruta a nivel político. Este viernes, las bases de Demòcrates de Catalunya han avalado con un 86,8 por ciento de los votos el acuerdo de confluencia con JxCat.

PREMIOS PRINCESA

Oviedo - Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año han distinguido, entre otros, al cantautor catalán Joan Manuel Serrat, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) o a la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín.

LÍBANO REFUGIADOS

Almería - La escalada bélica en el Líbano ha provocado que muchos de sus ciudadanos abandonen este país en busca de seguridad, entre ellos Ali Ghaddar, un bioquímico y profesor de Salud Pública en la Universidad Internacional del Líbano, que ahora reside en Alhama de Almería junto a su mujer, Ghadier, y sus hijas Nirvana, de siete años, y Alma, de apenas ocho meses, y que cuenta su experiencia una entrevista con EFE. Miguel Martín Alonso.

DÍA ÓPERA

Madrid - Las óperas de Puccini han dominado la temporada 2023/2024 en España mientras Mozart lidera el cómputo mundial. Puesto más arriba o abajo, y en compañía de Verdi y Bizet, son los compositores más representados según estadísticas de Operabase consultadas por EFE con motivo del Día Mundial de la Ópera.

IRENE VALLEJO (Entrevista)

Madrid - Hace cinco años que Irene Vallejo publicó el exitoso ensayo 'El infinito en un junco', "un insólito cúmulo de causas perdidas", dice, cuya promoción frenará el próximo año para acometer otra obra que tiene "bastante perfilada" y versará, cuenta a EFE, sobre "la relación entre creatividad, salud y humanidades". Marina Estévez

ALEJANDRO SANZ (Entrevista)

Madrid - Pocas veces se ha mostrado Alejandro Sanz tan "desnudo" en una canción, tan expuestos los detalles de su vida privada, como en 'Palmeras en el jardín', con la que este martes ha abierto una nueva etapa después de otra en la que, reconoce a EFE, venía de no tratarse "demasiado bien", sobre todo en lo personal. Javier Herrero

CAMBIO HORA

Madrid - Los españoles deberán retrasar sus relojes una hora durante la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de octubre por la entrada en vigor del horario de invierno, costumbre que sigue viva "gracias al mito del ahorro energético" según explica a EFE la codirectora de Time-Use Initiative, Ariadna Güell.

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Este fin de semana, último de octubre y con cambio de hora, estará marcado por un descenso térmico, con temperaturas de hasta 10 grados por debajo de las habituales y la llegada de una dana con lluvias en amplias zonas que serán fuertes y persistentes en el norte y el este, con nevadas en las montañas.

POLÍTICA

17:00h.- Barcelona.- BOLAÑOS COLLBONI.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene un encuentro con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la sede del Ayuntamiento de Barcelona. (Texto)(Foto)

17:30h.- Becerril de Campos (Palencia).- PARTIDOS PP.- La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, intervienen en un acto sobre conciliación. San Pedro Cultural. (Texto) (Foto)

18:00h.- Calella (Barcelona).- JXCAT CONGRESO.- La presidenta de JxCat, Laura Borràs, y el secretario general del partido, Jordi Turull, intervienen en la apertura del congreso de JxCat que arranca este viernes en Calella (Barcelona). Fábrica Llobet-Guri. C/ Llobet-Guri, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Madrid.- PERIODISTAS PARLAMENTARIOS.- Homenaje al cronista parlamentario Pascual García, periodista de El Mundo, a solicitud de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Congreso.

20:00h.- La Línea de La Concepción (Cádiz).- ESPAÑA R.UNIDO.- Manifestación en La Línea de la Concepción (Cádiz) para pedir un acuerdo sobre en encaje de Gibraltar tras el "brexit". Plaza Fariñas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

18:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA.- Los reyes FelipeVI y Letizia, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes Pilar Alegría asiste a la ceremonia, junto al ministro de Cultura y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Teatro Campoamor. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en la presentación del proyecto de salud mental 'FundaMental', en la sede del Ministerio.

19:00h.- Madrid.- VISIBILIDAD LÉSBICA.- La platafora MiraLES, para mujeres lesbianas y bisexuales, celebra la I Gala por la Visibilidad Lésbica, que reconocerá a referentes como Toñi Moreno, Nagore Robles, Oh Mami Blue (Verónica Sánchez), Boti García Rodrigo, Sara Socas, Rocío Molina o la fallecida Itziar Castro. Art Madrid Club. Paseo de la Florida, 2.

19:30h.- Madrid.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz interviene en el 'Forum on the Future of the EU', organizado por Equipo Europa, en IFEMA Madrid.

CULTURA Y TENDENCIAS

19:30h.- Cádiz.- FESTIVAL SERIES.- Inauguración de la segunda edición del South International Series Festival de Cádiz. Palacio de Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:00h.- Mérida.- FESTIVAL FLAMENCO.- Primer espectáculo del III Festival Flamenco de Mérida de Guitarra Española a cargo de la cantaora Esperanza Fernández con la participación de artistas como Farruquito, Jesús Méndez, Miguel Cortés, Rosario La Tremendita y Kiki Morente. Palacio de Congresos.

