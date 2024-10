Temas del día de EFE España del viernes 25 de octubre de 2024

IÑIGO ERREJÓN

Madrid - La dimisión de todos sus cargos del hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, tras varias denuncias anónimas de violencia machista en redes, supone un mazazo para la coalición fundada por Yolanda Díaz, que en mes y medio afronta su asamblea general en un contexto de pérdida de respaldo electoral.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa a las presidentas de Baleares, Marga Prohens, y Extremadura, María Guardiola, en el marco de la ronda de contactos abierta con las comunidades tras pactar una financiación singular para Cataluña, ronda de la que se ha autoexcluido la presidenta madrileña.

ESPAÑA DESEMPLEO

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre, después de que en el segundo trimestre se alcanzase un nuevo récord de ocupados en 21,7 millones, tras sumarse 434.700 empleos más.

COMISIÓN KOLDO

Madrid - El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos públicos durante la pandemia de covid relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

JXCAT CONGRESO

Calella (Barcelona) - JxCat celebra este fin de semana su congreso en Calella (Barcelona), en el que Carles Puigdemont recuperará la presidencia del partido, se renovará la cúpula al completo y actualizará su hoja de ruta a nivel político.

PREMIOS PRINCESA

Oviedo - Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año han distinguido, entre otros, al cantautor catalán Joan Manuel Serrat, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) o a la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín.

LÍBANO REFUGIADOS

Almería - La escalada bélica en el Líbano ha provocado que muchos de sus ciudadanos abandonen este país en busca de seguridad, entre ellos Ali Ghaddar, un bioquímico y profesor de Salud Pública en la Universidad Internacional del Líbano, que ahora reside en Alhama de Almería junto a su mujer, Ghadier, y sus hijas Nirvana, de siete años, y Alma, de apenas ocho meses, y que cuenta su experiencia una entrevista con EFE.

IRENE VALLEJO (Entrevista)

Madrid - Hace cinco años que Irene Vallejo publicó el exitoso ensayo 'El infinito en un junco', "un insólito cúmulo de causas perdidas", dice, cuya promoción frenará el próximo año para acometer otra obra que tiene "bastante perfilada" y versará, cuenta a EFE, sobre "la relación entre creatividad, salud y humanidades". Marina Estévez

ALEJANDRO SANZ (Entrevista)

Madrid - Pocas veces se ha mostrado Alejandro Sanz tan "desnudo" en una canción, tan expuestos los detalles de su vida privada, como en 'Palmeras en el jardín', con la que este martes ha abierto una nueva etapa después de otra en la que, reconoce a EFE, venía de no tratarse "demasiado bien", sobre todo en lo personal. Javier Herrero

CAMBIO HORA

Madrid - Los españoles deberán retrasar sus relojes una hora durante la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de octubre por la entrada en vigor del horario de invierno, costumbre que sigue viva "gracias al mito del ahorro energético" según explica a EFE la codirectora de Time-Use Initiative, Ariadna Güell.

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - El último fin de semana de octubre, con cambio de hora incluido, estará marcado por la formación de una dana que dejará lluvias y chubascos a partir del sábado en amplias zonas de España, acompañadas de un descenso generalizado de las temperaturas.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, dentro de su ronda de conversaciones con los presidentes autonómicos para abordar la financiación y sus demandas. Palacio de La Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- O Porriño (Pontevedra).- MADRID GALICIA.- Prensa Ibérica organiza un hermanamiento entre Galicia y Madrid para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto Antonio Palacios, un homenaje a ese urbanista que contará con la presencia del titular de la Xunta, Alfonso Rueda; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, dentro de su ronda de conversaciones con los presidentes autonómicos para abordar la financiación y sus demandas. Palacio de La Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Barcelona.- BOLAÑOS COLLBONI.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene un encuentro con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la sede del Ayuntamiento de Barcelona.

18:00h.- Calella (Barcelona).- JXCAT CONGRESO.- La presidenta de JxCat, Laura Borràs, y el secretario general del partido, Jordi Turull, intervienen en la apertura del congreso de JxCat que arranca este viernes en Calella (Barcelona). Fábrica Llobet-Guri (C/ Llobet-Guri, s/n) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

19:30h.- Madrid.- PERIODISTAS PARLAMENTARIOS.- Homenaje al cronista parlamentario Pascual García, periodista de El Mundo, a solicitud de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Congreso.

20:00h.- La Línea de La Concepción (Cádiz).- ESPAÑA R.UNIDO.- Manifestación en La Línea de la Concepción (Cádiz) para pedir un acuerdo sobre en encaje de Gibraltar tras el "brexit". Plaza Fariñas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA DESEMPLEO.- El INE publica la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del año. (Texto)

10:00h.- Logroño.- JORNADA LABORAL.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asiste a una asamblea de delegados de este sindicato en La Rioja, donde aborda temas como la jornada laboral, la negociación colectiva y la situación de la vivienda. Casa de los Periodistas (San Bartolomé, 5) La rueda informativa es a las 10:00 horas. Se reúne con el presidente del Gobierno de La Rioja a las 13:00 horas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Canfranc (Huesca).- INFRAESTRUCTURAS ARAGÓN.- El ministro de Transportes, Óscar Puente, se reúne con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y con los máximos representantes de la región francesa de Nueva Aquitania. (Atención a medios a las 11.30) Estación de Canfranc (Texto) (Foto)

10:30h.- Córdoba.- CONGRESO INSPECTORES.- La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) cierra su XXXIV Congreso que clausurará el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón (12.45 horas). Palacio de Congresos de Córdoba. C/ Torrijos, 10 (Texto) (Foto)

11:00h. - Pamplona.- NAVARRA VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con la presidenta de Navarra, María Chivite, y con la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro. A las 12:15 atienden a los medios de comunicación. (Texto) (Foto)

13:00h.- Sevilla.- CUENTAS PÚBLICAS.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, clausura las jornadas sobre ‘Garantía de integridad y fiabilidad de las Cuentas Públicas”, organizadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Capitanía General. Plaza del Ejército Español, 1 Previamente (12:30 h.), atiende a los medios de comunicación, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- TRIBUNAL SUPREMO.- Jornadas de puertas abiertas en el Tribunal Supremo, de 9 a 17 horas, con visitas guiadas, encuentros con magistrados y representaciones teatrales. A las 20.00 horas actúan Los Secretos. (Texto)

09:30h.- VÍCTIMAS TERROSISMO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Se reúne con el equipo de la Dirección General de Atención a Víctimas del Terrorismo que ha participado en la organización de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo en Vitoria, en la sede del Ministerio.

10:00h.- Barcelona.- REGISTRADORES PROPIEDAD.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en la clausura de un acto institucional en el Decanato de los registradores de Cataluña.

10:00h.- Toledo.- FUERZAS ARMADAS UCRANIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Academia de Infantería de Toledo para interesarse por el desarrollo del adiestramiento que recibe el personal ucraniano, por el personal de la Unidad de Formación de Combate de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania (EUMAM). A las 14:00 mantiene una videoconferencia sobre Ucrania, organizada conjuntamente por las autoridades ucranianas y lituanas.

10:30h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- IGUALDAD GÉNERO.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en el acto 'La transversalidad de las políticas de género', en la Universitat Jaume I de Castelló.

10:00h.- Madrid.- JUSTICIA MENORES.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, inaugura la jornada 'Towards Barnahus Spain Phase II', en la sede del Ministerio. Antes del inicio del acto, atiende a los medios de comunicación.

10:45h.- Madrid.- MUJER RURAL.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión con las participantes en los 'Premios de Excelencia a la Innovación para mujeres rurales', organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Noa Ros, Maribel Edo y Marta Luisa Agramunt, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Castellón. Tras la reunión (11:30 h.), atiende a los medios de comunicación.

11:00h.- Madrid.- IGUALDAD CONCILIACIÓN.- La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) presenta los resultados de un estudio en el que analiza cuestiones como la corresponsabilidad y la conciliación, la salud mental y física de las mujeres, el impacto del teletrabajo, las barreras de género en la carrera profesional o la brecha salarial de género. Congreso.

11:30h.- Bilbao.- DERECHOS HUMANOS.- Rueda de prensa de la presidenta de la RFK Human Rights, Kerry Kennedy. Universidad Deusto. Paraninfo. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- SANIDAD PÚBLICA.- La ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, convocante de las últimas grandes manifestaciones en Madrid en defensa de la Sanidad Pública. Ministerio de Sanidad.

13:30h.- Madrid.- SALUD VITÍLIGO.- Presentación de ruxolitinib, el primer y único tratamiento para el tipo de vitíligo más frecuente. The H Club. Hacienda Zorita. Calle María de Molina, 25.

18:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA.- Los reyes FelipeVI y Letizia, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Teatro Campoamor. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

18:30h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en la presentación del proyecto de salud mental 'FundaMental', en la sede del Ministerio.

19:00h.- Madrid.- VISIBILIDAD LÉSBICA.- La platafora MiraLES, para mujeres lesbianas y bisexuales, celebra la I Gala por la Visibilidad Lésbica, que reconocerá a referentes como Toñi Moreno, Nagore Robles, Oh Mami Blue (Verónica Sánchez), Boti García Rodrigo, Sara Socas, Rocío Molina o la fallecida Itziar Castro. Art Madrid Club Pº de la Florida, 2.

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- DÍA ÓPERA.- Día de la ópera.

Valladolid.- CINE SEMINCI.- Jornada final de proyecciones a concurso en el festival de cine de Valladolid (Seminci) con la última remesa de películas francesas: el thriller "Misericordia", de Alain Guiraudie, y "Hors du temps", de Olivier Asayyas y la pandemia como punto de arranque. Compite también la única película china programada, "Black dog", de Guan Hu. (Texto) (Foto)

Madrid.- PREMIO HISTORIA.- El Ministerio de Cultura informa del fallo del Premio Nacional de Historia de España. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CINE CONGRESO.- La Academia de Cine acoge el I congreso nacional de diseño de producción y dirección artística, para lo que organiza una mesa redonda en la que inrervendrán el guionista y director Agustín Díaz Yanes y el productor Eduardo Campoy, entre otros/as. Academia de Cine. Calle Zurbano.

11:00h.- Madrid.- FOTOGRAFÍAS ONCE.- La ONCE y Cannon presentan "World Unseen" (Mundo Invisible), una exposición de fotografías en relieve acompañadas de descripciones en audio y braille, que permitirá experimentar el arte de la fotografía a personas con discapacidad visual. Dirección General de la ONCE. Calle del Prado, 24

11:00h.- Madrid.- TELEVISIÓN PROGRAMAS.- Encuentro 'Guionistas de Programas', organizado por ALMA, Sindicato de Guionistas de España, sobre las audiencias en 'access prime time', entre otros asuntos, y en el que intervendrá guionistas de 'La revuelta' y de 'El hormiguero'. Sede de DAMA, entidad de gestión de derechos de autor. Gran Vía de San Francisco, 8.

11:00h.- Madrid.- CINE ESPIRITUAL.- La Conferencia Episcopal presenta en rueda de prensa la XXI Semana de Cine Espiritual en un acto en el que se entrega los premios del concurso de cortometrajes «Cine con Espíritu» y se proyectará la película "Yo Capitán". Cines Verdi- Bravo Murillo 28

12:30h.- Madrid.- CINE ESTRENO.- Pase para prensa de "Marco", la nueva película que protagoniza Eduard Fernández, dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño y que se estrenará en salas el 8 de noviembre. Cines Golem

