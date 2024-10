Temas del día de EFE España del martes 22 de octubre de 2024 (13:30 horas)

TREN DESCARRILAMIENTO

Madrid - Un empleado de Adif tomó la decisión de descarrilar el tren que quedó volcado este fin de semana en el túnel de Chamartín, que provocó un caos ferroviario en Madrid, para evitar mayores daños, dado que circulaba cuesta abajo a gran velocidad y sin control, según ha confirmado el ministro de Transportes, Oscar Puente.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - El Gobierno acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de absentismo laboral por no reunirse con el presidente Pedro Sánchez, mientras Isabel Díaz Ayuso insiste en que su decisión no es personal y en que ha declinado porque no quiere "ser parte de la foto de la normalidad" y dar "el visto bueno" al "cuponazo" en Cataluña y al "deterioro institucional".

COMUNICACIÓN RTVE

Madrid - El Gobierno ha rebajado en un decreto la mayoría requerida para renovar el Consejo de Administración de RTVE, de modo que no será imprescindible un acuerdo entre el PSOE y el PP y bastará la mayoría absoluta del Congreso y del Senado en segunda votación para la designación de nuevos consejeros.

CASO KOLDO

Madrid - La actividad parlamentaria arranca este martes con sesión plenaria en el Congreso y también en el Senado, donde el PP desplegará en su sesión de control una nueva ofensiva contra el Gobierno, al que acusa de amparar casos de corrupción.

FISCAL GENERAL

Madrid - El PP lleva a sede parlamentaria por primera vez su exigencia de responsabilidades al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desde su imputación por el Supremo por revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

VIVIENDA PRECIOS

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúnen con organizaciones sociales y representantes del sector para tratar de los problemas del acceso a la vivienda después de que el fin de semana se repitieran las manifestaciones en demanda de medidas que reduzcan los precios.

- A partir de las 14:00 horas, la ministra Isabel Rodríguez atiende a los medios en el Complejo de la Moncloa.

PREMIOS PRINCESA

Oviedo - Los ganadores de los Premios Princesa de Asturias de este año, como el cantautor Joan Manuel Serrat, la jugadora de bádminton Carolina Marín o el escritor, ensayista, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff, desembarcan en Oviedo donde participan en varios actos previos a la entrega de galardones, el jueves, en la capital del Principado.

TEATRO MUSICAL

Madrid - Cuando se habla de musicales no todo son grandes producciones como el 'El rey León' o 'Gypsy', la cartelera española cuenta con un sinfín de propuestas de musicales pequeños, entre ellos 'Friends' o 'Asesinato para dos', que, con un elenco muy reducido, logran conquistar al público que cada día pide más. Carmen Martín

POLÍTICA

15:00h.- Madrid.- PLENO CONGRESO.- Pleno del Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- PLENO CONGRESO.- El Congreso debate una moción consecuencia de interpelación urgente del PP sobre "la implicación del Ministerio del Interior en los múltiples escándalos de corrupción que cercan" al PSOE, al Gobierno y al entorno del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Séptimo punto del pleno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión de control al Gobierno en el Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- CONFERENCIA PRESIDENTES.- El pleno del Senado debate la toma en consideración de dos propuestas de reforma del Reglamento de la Cámara Alta, una del PP y otra del PSOE, referidas a la forma en la que los senadores puedan introducir asuntos al orden del día de las reuniones de la Conferencia de Presidentes. Estos debates está previsto que comiencen al término de la sesión de control que se inicia a las 16:00 horas, en torno a las 19:00 horas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

17:00h.- Madrid.- TRABAJO INCAPACIDAD.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en el debate del Congreso sobre el proyecto de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción automática del contrato de trabajo por incapacidad permanente.

17:00h.- Arganda del Rey (Madrid).- CENTRO SATÉLITES.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita el Centro de Control Satelital de Hispasat.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Madrid.- DEFENSA NACIONAL.- El Pleno del Congreso debate si comienza a tramitar una proposición de ley del PP para que la Cámara Baja autorice los envíos de ayuda militar al extranjero, entre ellos los de material a zonas de guerra como Ucrania, y las misiones en el exterior. (Texto)

16:00h.- Madrid.- FISCAL GENERAL.- Interpelación del PP sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar tras la imputación del fiscal general del Estado por la comisión de un presunto delito de revelación de secretos. Senado. (Texto)

16:15h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en la jornada 'El futuro de las Fuerzas Armadas y el papel de la mujer', en el marco del Foro Metafuturo, organizado por Atresmedia. Ateneo.

17:30h.- Madrid.- ESPAÑA REINO UNIDO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene una reunión, por videoconferencia, con la secretaria de Estado de Interior del Reino Unido, Yvette Cooper.

19:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside las 'III Jornadas sobre diversidad de la Guardia Civil'. c/ Guzmán El Bueno, 110. (Texto)

SOCIEDAD

15:00h.- Madrid.- INTERNET JÓVENES.- El Pleno del Congreso debate una proposición de ley del PSOE para reforzar la protección digital de la salud mental de la juventud.

16:00h.- Madrid.- SANIDAD MUTUAS.- Interpelación del grupo parlamentario Esquerra Republicana sobre el impacto en el sistema sanitario público de los convenios con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Senado.

16:00h.- Madrid.- INFANCIA JUSTICIA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en el acto de presentación del Congreso Mundial sobre Justicia con la Niñez, organizado por Justice with Children.

16:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CIENCIAS SOCIALES.- El escritor, ensayista, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, mantiene un encuentro con la prensa. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Madrid.- INGENIERÍA MUJER.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en la clausura de la VIII edición del programa 'Mentoring de excelencia', del proyecto 'Mujer e ingeniería' de la Real Academia de Ingeniería. Ministerio.

17:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA DEPORTES.- La jugadora de bádminton Carolina Marín, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, mantiene un encuentro con la prensa. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Madrid.- CULTURA INFORME.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta el 'Informe sobre el estado de la Cultura 2024' de la Fundación Alternativas. Sede de la Comisión Europea en España.

17:00h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- Rueda de prensa de Santiago Maza, director de 'Estado de silencio' tras su proyección en el festival de cine de Valladolid (Seminci). Teatro Calderón (Salón de los Espejos) (Texto) (Foto)

18:00h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- Icíar Bollaín, Almudena Carracedo, y María Herrera celebran un debate en la Seminci en un encuentro de mujeres cineastas. Universidad de Valladolid (Paraninfo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- La presidenta de Magnum Photos, agencia galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024, Cristina de Middel y los fotógrafos Thomas Dworzak y Olivia Arthur participan en Oviedo en un taller de collage fotográfico. Fábrica de Armas de la Vega. Nave Taller. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- ARTE SALUD MENTAL.- La Fundación Viatris para la Salud y el Museo Reina Sofía reúne a psiquiatras y expertos en arte para analizar algunas de las obras más icónicas del museo. Ronda de Atocha, 2.

18:00h.- Madrid.- CULTURA IA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en la jornada 'El impacto de la IA en la Cultura y la defensa de los derechos de autor', en el marco del evento 'Metafuturo', organizado por Atresmedia, en el Ateneo de Madrid.

18:30h.- Madrid.- PREMIO BARES.- The World’s 50 Best Bars presenta por primera vez en Madrid la lista de los cincuenta mejores bares del mundo. Madrid Arena. (Texto) (La lista completa se conocerá en torno a las 22:30 horas).

19:00h.- San Sebastián.- ALEX UBAGO.- Presentación del nuevo disco de Alex Ubago, 'Galerna'. FNAC

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA COSTA RICA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantiene una reunión con el ministro de Cultura y Juventud de la República de Costa Rica, Jorge Rodríguez, en la sede del Ministerio.

19:30h.- Madrid.- PREMIOS ÓPERA.- Sexta edición de los premios nacionales de la lírica. Teatro de la Zarzuela.

19:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA.- La poeta rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, participa en un recital poético. Fábrica de Armas de La Vega. Nave Cañones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- València.- CINE ANIMACIÓN.- Inauguración de la 12ª edición de Prime the Animation!, festival de nuevos talentos de la animación internacional. La Filmoteca, plaza del Ayuntamiento, 17.

