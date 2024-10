Ximo Puig, sobre Ábalos: "En términos políticos a mí me ha decepcionado sinceramente"

El expresidente de la Generalitat Ximo Puig ha defendido que el PSOE actuó "desde el primer momento" apartando del partido al exministro de Transportes José Luis Ábalos a raíz del llamado caso Koldo, porque había una "responsabilidad política evidente", "más allá de que hubiera un encausamiento de carácter judicial".

"No sé en términos jurídicos su situación, pero en términos políticos desde luego a mí me ha decepcionado sinceramente", ha explicado Ximo Puig, a preguntas de los medios en Valencia antes de participar en la presentación del libro 'Por una nueva conciencia social" del exsecretario general de UGT Cándido Méndez.

Puig ha señalado que ha tenido una relación de "muchos años" con el ahora diputado del Grupo Mixto, pero "no recientemente", al tiempo que ha destacado que "desde el primer momento se tomó una decisión" en el PSOE.

"El partido actuó en consecuencia, aunque siempre tiene derivadas negativas, y ahora, en otros ámbitos, también se debería hacer lo mismo", ha dicho, para referirse a "la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid", Isabel Díaz Ayuso, que "por ejemplo, es una situación en la que se debería dar una gran explicación".

No obstante, ha agregado que "esto no tiene que ser una guerra de unos contra otros, sino que tiene que ser simplemente afianzar valores democráticos". "No puede ser que se usen los casos de corrupción como un enfrentamiento entre unos y otros. Tiene que ser una sociedad madura que da respuesta", ha remarcado.