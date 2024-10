Álex Muñoz destaca que con Diego Martínez ahora cuidan los detalles en el juego sin balón

Las Palmas de Gran Canaria, 18 oct (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Álex Muñoz ha reconocido este viernes que hay "diferencias" en la forma de entrenar y preparar los partidos tras la reciente llegada de Diego Martínez como nuevo entrenador, quien ha incidido en mejorar en el juego "sin balón", y ha transmitido "energía positiva" para tratar de enderezar la "difícil situación" del equipo amarillo, colista en LaLiga EA Sports 2024-2025.

El zaguero alicantino ha dicho en rueda de prensa que el técnico gallego ha implantado "otra metodología, con tareas diferentes y entrenamientos más largos", en donde está "cuidando los detalles tácticos" para que el equipo no reciba tantas ocasiones de gol en contra.

"El equipo tiene talento, pero con eso no nos estaba dando, y ahora estamos trabajando para ser un bloque más compacto, cosas que quizá antes no mirábamos con tanto detalle y nos estaban costando puntos, porque parecíamos un equipo más vulnerable", aunque matiza que "no habrá un cambio de sistema brutal".

Álex Muñoz ha admitido que Diego Martínez ha hecho énfasis en el aspecto psicológico y está transmitiendo "buena energía, mucha motivación e ilusión para olvidar la negatividad y el pesimismo que había antes; creo que el cambio será para bien", ha subrayado.

El conjunto isleño, que aún no ha ganado ningún encuentro esta temporada, lo volverá a intentar de nuevo el próximo lunes en Mestalla frente al Valencia, en el partido que cerrará la décima jornada del campeonato.

"Estamos en una situación complicada, es una realidad que no podemos evadir, y en Valencia intentaremos aprovechar la presión y exigencia que ellos puedan tener en su campo, que la gente se les ponga contra y hacerles un partido difícil desde la primera acción para tener opciones hasta el final", ha relatado el polivalente defensa.

A su juicio, todos los jugadores del conjunto amarillo tienen que revelarse "y dar un plus", con la "exigencia e intensidad" que está inculcando Diego Martínez, "un entrenador que lo vive con mucha pasión", para poder revertir la situación, a cinco puntos de los puestos de permanencia, "y empezar a ganar ya para salir de esa zona, que no es agradable para nadie". EFE

