Mateo: Hemos dado un paso adelante

Vitoria, 15 oct (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, consideró que a pesar de la derrota ante el Baskonia dieron “un paso adelante” y se mostró satisfecho con la defensa de su equipo.

El técnico analizó en rueda de prensa que fue “un partido muy duro” que se jugó “punto a punto” y explicó que los baskonistas, a los que felicitó, tuvieron suerte al final al coger varios rebotes ofensivos que convirtieron en canasta. “Cuando el partido es tan cerrado este tipo de cosas pueden pasar, pero lo mejor es que el equipo trabajó muy bien”, remarcó el preparador del equipo blanco.

Incidió en el nivel defensivo que mostró su equipo. “Hemos forzado en varias ocasiones los 24 segundos y hemos estado aceptablemente bien en el rebote hasta ese momento final”, dijo el entrenador, que lamentó los despistes que tuvieron con Markus Howard. “Es un peligro tras el rebote en ataque y no lo hemos identificado”, agregó.

Chus Mateo afirmó que en esta línea irán “hacia arriba” y añadió que necesitan confianza a través de victorias.

“En la primera parte hemos hecho un 2/14 en tiros de tres puntos, pero hemos dado once asistencias”, valoró el técnico.

“El proceso es que es que yo mañana me voy a levantar y me voy a poner a trabajar otra vez, no conozco otro proceso”, zanjó el técnico sobre el futuro a corto plazo de su equipo. EFE

jd/jl