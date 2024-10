El PP dice que la semana de cuatro días es un "debate legítimo" que debe verse dentro del diálogo social, sin imposición

La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del Partido Popular, Ana Alós, ha asegurado este lunes que la semana laboral de cuatro días es un "debate legítimo" y ha señalado que debe acordarse "siempre" en el marco del diálogo social, "sin imposiciones". Eso sí, ha subrayado que la jornada de cuatro días no figura en la Ley de Conciliación del PP sino que su partido apuesta por medidas como el banco de horas para avanzar en la flexibilidad laboral.

Así se ha pronunciado Alós en una comparecencia en la sede del PP, después de que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, se haya reunido con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dentro de su ronda de contactos con los agentes sociales para presentarles la Ley de Conciliación que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso.

Alós ha dicho que hay coincidencia con la CEOE en el "diagnóstico" y en que hay que avanzar en medidas de flexibilidad laboral para mejorar la conciliación. Dicho esto, ha apostado por herramientas como un banco de horas para avanzar en esa flexibilidad, si bien ha recalcado que esos pasos deben acordarse "siempre dentro del marco de la negociación colectiva", de forma "gradual" y teniendo en cuenta "la realidad de cada empresa y de cada sector".

Hace dos semanas, Feijóo abrió la puerta a concentrar la semana laboral en cuatro días, con jornadas de "9 horas o 9,5 horas" y "en algunos sectores". Esta propuesta ha disgustado a algunos cargos del llamada 'ala dura' del PP, que han recriminado a la cúpula del partido la oportunidad de introducir este debate en este momento, cuando vicepresidenta Yolanda Díaz pelea con la patronal para reducir la jornada a 37,5 horas.

"NOSOTROS NO VAMOS A PLANTEAR NINGUNA IMPOSICIÓN"

Al ser preguntada si el PP ha llegado a algún consenso con la CEOE sobre la jornada de cuatro días, dado que la patronal no lo ve con buenos ojos, Alós ha admitido que es un "debate legítimo" pero ha dicho que debe "verse y acordarse siempre dentro del diálogo social". "Nosotros no vamos a plantear ninguna imposición", ha garantizado, dejando claro que el PP no planeta en ningún caso una reducción de la jornada.

Alós ha defendido avanzar en la flexibilidad laboral y ha pedido analizarlo de "forma quirúrgica" en cada uno de los sectores y "establecer el acuerdo entre empresas y trabajadores para fomentar esa flexibilidad dentro del cómputo anual incluso de la jornada laboral".

Se trataría, ha proseguido, de ver "cómo se distribuye el tiempo de trabajo en función también a las necesidades de la empresa, de sus puntas de producción, de su propio ciclo productivo, y también las necesidades y las disponibilidades que puedan tener de ese tiempo acumulado los propios trabajadores".

En este punto, ha insistido en que en la Ley de Conciliación del PP "no aparece nada que tenga que ver" con la jornada laboral de cuatro días sino con la flexibilidad laboral, para que sea un punto "a desarrollar dentro de todo su potencial" en el ámbito de la negociación colectiva. Ahí ha situado herramientas como el banco de horas que propone su partido.

Alós ha indicado que "ya hay empresas que tienen esas jornadas de cuatro días" y ha defendido "que se analice cómo funcionan" para ver "si es viable o no es viable" y "cómo se puede plantear dentro del ámbito de la flexibilidad".

"Nosotros no entramos en el ámbito de la reducción de la jornada o de los días en los que hay que desarrollar esa jornada. Nosotros hablamos y ponemos encima de la mesa el ámbito de la flexibilidad y, como decía, la herramienta del banco de horas", ha aseverado.

"AFRONTAR EL PROBLEMA DE LA PRODUCTIVIDAD"

Asimismo, Alós ha indicado que han coincidido con la CEOE "en la necesidad urgente de afrontar el problema de la productividad". A su entender, hay que "buscar las medidas para combatir la brecha" que España tiene con la Unión Europea.

"Sólo mejorando nuestra productividad podremos mejorar las condiciones laborales, mejorar el crecimiento de nuestras empresas y facilitar el acceso al emprendimiento", ha apostillado la responsable de Política Social del PP.