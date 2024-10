Sánchez responde a las críticas de Podemos que ya tienen "una cierta edad para ir repartiendo carnés de progresismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la líder de Podemos, Ione Belarra, que ya tienen todos "una cierta edad para ir repartiendo carnés de progresismo", después de que cuestionara que el PSOE ya no representa a la izquierda. "Con todos los respeto le digo que, en fin, tenemos cierta edad como para ir repartiendo carnés de progresismo y de ser gentes de izquierda", ha lanzado durante su comparecencia en el Congreso durante su turno de réplica a los grupos parlamentarios. Sánchez ha solicitado a Belarra que "no dude" de sus convicciones de izquierda, aunque a lo mejor les parezca "insuficientes", dado que él no cuestiona que la diputada morada en el Grupo Mixto es una persona progresista. Por tanto, le ha instado a "superar estos debates" después de que Belarra criticara en el hemiciclo que al PSOE lo más que alcanza es a ser "la derecha progresista", dado que su programa "de derechas y neoliberal" acerca a la derecha cada vez más a la Moncloa. A su vez, el presidente ha calificado de "equivocado" el discurso migratorio que ha expuesto en la tribuna, después de que acusara al Ejecutivo de "comprar los marcos" de Vox. "La extrema derecha manda, aunque no gobierne, cuando estamos haciendo una política migratoria en la que para personas que han sufrido el peor naufragio de la ruta atlántica de las últimas décadas no hay ni un minuto de silencio propio, ni siquiera una investigación independiente. Eso, señor Sánchez, es puro racismo", ha asegurado la secretaria general de Podemos. Ante ello, Sánchez ha afeado a Belarra que con ese discurso "debilita" a los migrantes aunque sea de forma involuntaria y "fortalece" los argumentos de la ultraderecha. "Si usted considera que estamos haciendo políticas de ultraderecha, escuche al señor Abascal o al señor Feijóo", ha zanjado.

