Pellegrini lamenta el gol de penalti en un partido "limpio y disputado"

Sevilla, 6 oct (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, lamentó este domingo que la derrota (1-0) en el derbi disputado ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, llegara por un penalti en su opinión riguroso que decidió un partido "limpio y disputado".

El técnico explicó que el penalti llegó por dar el balón en mano del central Diego Llerente "sin intención" cuando éste estaba de espaldas y la pelota no iba en dirección a la portería. Por ello, consideró que lo más razonable era que el árbitro, el valenciano Juan Martínez Munuera, ante lo decisivo de la jugada, hubiera ido a verlo a la banda "aunque después hubiera considerado que era penal", pero fue algo que no hizo y que no comprendió el chileno.

El chileno afirmó que no se va "decepcionado con el árbitro". "No tuvo decisiones importantes, salvo una que debió revisar", añadió.

"En cuanto a nosotros, hicimos un partido normal, tuvimos las ocasiones en el primer tiempo. El penalti cambió totalmente el partido. En los últimos 15 minutos retomamos el funcionamiento, pero ellos se cerraron bien", insistió.

El entrenador reconoció que en estos derbi "además de los tres puntos se pierde con el rival tradicional" y recordó que "en el primer tiempo las ocasiones más claras" las tuvo el Betis con "los dos mano a mano de Vitor Roque con el portero, que atajó bien". "El segundo tiempo, el penalti es absolutamente decisivo en el encuentro y mete al Sevilla en el partido", comentó.

"El Sevilla creció con el resultado a favor y creo que ellos fueron mejores en la segunda mitad. El penalti lo sentimos mucho. Nos vinimos abajo anímicamente. Ellos defendieron muy bien en bloque bajo. En un derbi tan cerrado hay que acertar con las ocasiones que se tienen. La ocasión de gol que convirtieron fue un penalti y lo marcaron. El resto del partido tuvimos momentos mejores y peores”, argumentó.

"Por supuesto que me preocupan las ocasiones que no hemos marcado. Tenemos que tener más calma para decidir esas acciones. Tuvimos varios balones que recuperamos con intensidad que fueron las ocasiones que les creamos”, dijo

El preparador suramericano fue preguntado por la lesión del central brasileño del Betis Natan de Souza, quien no pudo ser sustituido en la prolongación del choque al estar agotadas las ventanas de cambio, por lo que tuvo que aguantar sobre el césped visiblemente tocado sin poder ayudar a sus compañeros.

"Parece que es un esguince en la rodilla según el doctor, pero lo tendrán que revisar para saberlo con más exactitud", comentó. EFE

