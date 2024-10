Comuns avisan que los presupuestos serán la "prueba del algodón" de lo que quiere Illa

Barcelona, 5 oct (EFE).- La presidenta del grupo de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha advertido este sábado que el debate de política general pero sobre todo los presupuestos de la Generalitat de 2025 "serán la prueba del algodón" para ver lo que quiere hacer y hacia dónde quiere ir el Govern de Salvador Illa.

En la intervención inicial de Albiach de la reunión del Consell Nacional de Catalunya en Comú, se ha referido al hecho de que ya haya comenzado la negociación presupuestaria de su partido con el Govern.

Ha subrayado, en este sentido, que tanto el debate de política general que tendrá lugar la semana próxima en el Parlament como sobre todo los presupuestos "serán la prueba del algodón para ver cuál es el talante y hacia dónde quiere ir Salvador Illa con su Govern".

"Ahora sabremos si va en la buena dirección, si tiene la intención de cumplir con el acuerdo de investidura y si esta legislatura servirá para recuperar todo el tiempo perdido" en diversas materias, ha apuntado.

Una de las principales prioridades que tendrán los Comunes al negociar los presupuestos, ha asegurado Albiach, "es el acceso a la vivienda, porque es el principal factor de pobreza y desigualdad en nuestro país".

Ha recordado, en este sentido, que en el acuerdo de investidura pactado entre el PSC y Comuns se prevé la construcción de "50.000 viviendas nuevas para alquiler social y rehabilitar otras 150.000 más. Y tenemos que empezar ya a hacerlo posible", ha añadido.

Sobre la masificación turística, que según Albiach "impacta directamente en el acceso a la vivienda", ha apuntado: "necesitamos un estudio para evaluar la capacidad de carga turística que tiene nuestro territorio y equilibrar nuestro modelo productivo, que tiene que ser más resiliente y no confiarlo todo al turismo de sol y playa".

En clave de política española, Jéssica Albiach se ha mostrado satisfecha por el acuerdo alcanzado para "desmantelar la 'ley mordaza', ya que su derogación es un paso fundamental para recuperar derechos de la ciudadanía".

En contraste, la líder de los Comuns ha reprochado que "haya una ministra del PSOE que quiere introducir 'las bajas flexibles'" y ha advertido al respecto que "los derechos de los trabajadores no se cuestionan, no se venden, no se matizan y no se debilitan, sino todo lo contrario, se blindan, se defienden y se amplían". EFE

