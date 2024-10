Las acusaciones del 'caso Begoña Gómez' denuncian que se ha borrado la web relacionada con el software de la cátedra

Las acusaciones populares personadas en el 'caso Begoña Gómez' han avisado al juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno de que han tenido conocimiento del borrado de la web 'www.transformatsc.org' entre el 26 y 30 de septiembre, portal que, dicen, contenía el software que se desarrollaba en el marco de la cátedra extraordinaria codirigida por ella. Según explican en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, consideran "cuanto menos sospechoso" que, tras ser remitida la querella de Hazte Oír sobre el software al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid desde la Audiencia Provincial de Madrid, a los dos días --el 26 de septiembre-- la web 'transformatsc.org' "haya sido actualizada por última vez y a fecha 30 de septiembre (...) haya sido desactivada". "En algún día entre el 26 y el 30 de septiembre de 2024, el nombre de dominio 'transformatsc.org' y su subordinado 'api.transformatsc.org' han quedado inhabilitados; es decir, sus registros DNS no existen y no es posible por tanto acceder mediante ellos a la página web ni a sus datos. Esto es, a efectos prácticos, una especie de 'deslistado' de la página web que la vuelve inaccesible e inutilizable", explican en el escrito remitido al juez Juan Carlos Peinado. Y subrayan que esto "resulta de especial gravedad" porque perece que se quiere "esconder la aplicación (la plataforma)", si bien aun "se puede operar". Desconocen, dicen, si esta maniobra "es un mecanismo temporal para, posiblemente, eliminar pruebas que pudieran ser de especial interés en las presentes diligencias". Por todo esto, solicitan al magistrado que libre oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para "poder conocer las características técnicas del borrado de la plataforma transformatsc.org". Y que se dirija de manera concreta a la sección de delitos telemáticos "por si fuese necesario proceder a una análisis más pormenorizado y la averiguación del modo de borrado y localización del usuario que lo realizó". También, piden que se solicite de manera urgente a la sociedad Arsys Internet SL que transmita al juzgado todos los documentos relativos al registro de la plataforma transformatsc.org así como los correos que dicha sociedad haya podido intercambiar al respecto. Y por último, interesa que se abra pieza separada para la investigación del borrado de la plataforma 'transformatsc.org' y se proceda a investigar los posibles delitos que de dicho hecho pudieran derivarse. LA QUERELLA DE JUNIO Cabe recordar que en junio Hazte Oír presentó una querella contra Begoña Gómez como presunta autora de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y administración desleal en relación "a su irregular acceso a una cátedra (...) y a la elaboración y registro del software relativo a la cátedra". En esa querella, sobre la que conoce finalmente el juzgado de Peinado, se señalaba "de una manera clara y concisa que la web 'transformatsc.org' era una elemento nuclear de los hechos que relataba dado que desde ella "se ofrece el software de la Cátedra Transformación Social Competitiva, que tiene como objetivo, entre otros, permitir a las pymes que se adapten a criterios de sostenibilidad concretos para acceder a financiación e inversores". Apuntaba que Begoña Gómez, presuntamente, es propietaria de ese dominio web habida cuenta que, "aunque no figura la información de la propiedad del dominio, su denominación coincide con el nombre de su mercantil, y coincide los tiempos de actividad".

