Gobierno dice que el narcotráfico se ha "dispersado" a otras zonas por el Plan Especial del Campo de Gibraltar

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este jueves que la provincia de Cádiz, y en especial la comarca del Campo de Gibraltar, cuenta un Plan Especial de lucha contra el narcotráfico y una inversión en personal y medios que "se nota" en "los números" obtenidos desde que se puso en marcha en 2018 y que "se aprecia" porque esta actividad "se ha dispersado hacia otras zonas". En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Pedro Fernández ha recordado que hasta 2018 "no existía ningún plan especial en el Campo de Gibraltar" una zona donde "especialmente se producía la actividad del narcotráfico". Tras la puesta en marcha de este plan por el Gobierno de Pedro Sánchez, se han invertido "unos 100 millones de euros" en la zona, produciéndose "más de 23.000 operaciones" según el último informe emitido, además de "más de 23.000 detenidos vinculados al narcotráfico y más de 2.000 toneladas de droga incautadas". A este respecto, ha añadido que gracias a este plan el principio de autoridad "se ha vuelto a recuperar", algo que "no existía antes de 2018". "Asistíamos a imágenes donde en las playas, de una forma tranquila y absolutamente a la luz del día, las transitaban todos los narcotraficantes", ha aseverado. Como ha indicado a nivel de personal "también se ha reforzado de manera importante" ya que las plantillas "tienen el porcentaje de ocupación más alto de toda España" al estar "por encima del 95%". A nivel de medios, ha dicho, "últimamente hemos visto la incorporación de tres lanchas de gran velocidad que alcanzan más de 60 y 70 nudos, perfectamente preparadas y activadas para luchar contra las narcolanchas principalmente, que es el elemento que más se utiliza", exponiendo que hay "más de 1.700 incautadas desde el año 2018". "Hay un plan que no existía, hay una inversión en personal y en medios para luchar contra el narcotráfico, y eso se nota en los números y se aprecia porque se ha dispersado, se ha ido hacia otras zonas el narcotráfico", ha manifestado Pedro Fernández. DESTRUCTORES NORTEAMERICANOS EN LA BASE DE ROTA Preguntado por los dos destructores de la OTAN que han salido de la Base Naval de Rota (Cádiz) hacia Oriente Medio, el delegado del Gobierno ha recordado que estos buques pertenecen a la marina norteamericana por lo que es ésta "tiene y conoce todos los datos que tienen que ver con cualquier actividad que desempeñe" y le corresponde al gobierno de Estados Unidos el aportar información sobre esto. Además ha subrayado que España, dentro del marco de la OTAN, participa en operaciones de paz y que actualmente hay un despliegue de en torno a "700 soldados" en Líbano, una zona "conflictiva" donde se está produciendo una situación "absolutamente preocupante".

