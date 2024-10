Filipovic quiere ir "paso a paso" y sabe que debe hacer "muchas cosas bien" en Valencia

Valencia, 1 oct (EFE).- El base croata Goran Filipovic aseguró este martes en su presentación con el Valencia Basket que necesita ir "paso a paso" pero que debe hacer "muchas cosas bien" en el tiempo que disponga en el equipo.

Filipovic, que llega con un contrato que puede cortarse a los dos meses o extenderse hasta final de temporada, explicó que la del Valencia fue una oportunidad surgida "de repente" y que supone la "elección correcta" en su carrera.

El croata incidió en que a él le "va bien el tipo de ritmo" que busca el Valencia Basket, porque es el mismo estilo en el que estuvo en los últimos años.

"Creo que puedo controlar el tempo del partido, puedo tirar y pasar, pero soy consciente de que estar en Valencia implica hacer muchas cosas bien", destacó en su presentación Filipovic, que recalcó que hará "siempre" lo que le pida el entrenador, sea defender, entrar en rotación o anotar.

"La primera impresión es muy positiva. Las pistas y la organización son muy buenas. Lo que se está haciendo en el Roig Arena es también de gran nivel", agregó Filipovic preguntado por el club, aunque agregó que ha sido "muy bien recibido" por el vestuario, en el que el ambiente es "muy acogedor".

El croata señaló que busca mejorar día a día y que siempre ha trabajado para una oportunidad como esta. "Estaba esperando todo el verano una oferta adecuada. La oferta vino de repente y era una gran oportunidad. Para mí, es la elección correcta para mi carrera y es un paso adelante y adecuado", comentó.

En la previa del encuentro de Eurocopa ante el Hamburgo, el base croata comentó que el equipo alemán es un buen equipo, "seguro que motivado tras haber perdido contra Bourges" y con mucha capacidad atlética, aunque deberán dar "una buena imagen para la Fonteta".

De hecho, el técnico, Pedro Martínez, explicó en la posterior rueda de prensa que espera que sí pueda contar con minutos este miércoles, porque ante el Manresa "llegó muy tarde y con un sólo entrene".

"Se complicó muchísimo en la primera mitad y no vi el momento de que entrara. No voy a poner a un 'nano' cuando estábamos en máxima desventaja. Ahora ha hecho un par de entrenes más, contamos con él y no esperamos un jugador diferencial, pero sí que nos pueda ayudar", concluyó el técnico catalán. EFE

crn/nhp/jpd