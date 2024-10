El PP registra su ley de conciliación en el Congreso con el reto de convencer a la CEOE

Madrid, 1 oct (EFECOM).- El PP ha registrado este martes en el Congreso su proposición de ley de conciliación con el reto de convencer a la patronal CEOE de que la implantación de la jornada laboral flexible, a través del llamado "banco de horas", es una herramienta para aumentar la productividad.

Para incentivar los acuerdos de flexibilidad horaria en las empresas, el PP prevé ayudas o "medidas compensatorias", por ejemplo en forma de bonificación en las cotizaciones para nuevas contrataciones de personas desempleadas.

En un encuentro informativo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha llamado a leer bien la propuesta y ha recalcado que "no es la de Yolanda Díaz" y que no están hablando de imponer una jornada laboral de cuatro días, sino de incentivar la "flexibilidad laboral", aunque siempre con medidas que den garantías de productividad y dependiendo de los diferentes sectores, porque "no en todos" será posible.

La número dos del PP ha defendido además que estas medidas se deben abordar dentro del diálogo social, por lo que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, presentará el texto en los próximos días a la patronal y los sindicatos.

La propuesta del PP contempla la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años con carácter universal; la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad; el reconocimiento de las familias monoparentales y la ampliación de sus permisos; y bonificaciones por el contrato de cuidadores para familias numerosas y monoparentales.

Apuesta por mejoras en el reconocimiento de las familias numerosas y por un plan de ayudas para facilitar la reincorporación laboral de las mujeres que hayan abandonado el trabajo pidiendo excedencia por cuidado de hijos o familiares y, en el caso de las trabajadoras autónomas, una exención de dos años en las cuotas de la Seguridad Social.

Entre otras medidas, plantea también que las empresas que apliquen medidas de conciliación más allá de lo que recoge la ley tengan mayor valoración para la contratación pública y prevé la creación de un Premio Nacional de Conciliación para concienciar de la importancia de esta materia y premiar las buenas prácticas empresariales y sociales.EFE