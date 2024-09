Sumar no da por perdido el apoyo de la CEOE a la reducción de jornada, dado que incluso el PP ha movido su posición

La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, no da aún por perdida la posibilidad de que la CEOE apoye la reducción de la jornada laboral, dado que hasta el PP se ha movido al deslizar incluso su propia propuesta sobre un tema "transversal" y que cuenta con gran apoyo social. En rueda de prensa en el 'Espacio Rastro' de Madrid, Hernández ha recalcado que lo "mejor" que puede hacer la patronal es apoyar la reducción de jornada y trabajar para lograr puntos de acuerdo con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. De todas formas, la dirigente de Sumar ha proclamado que esta medida, una de las propuestas "estrella" de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, encara su "recta final" aunque sin determinar una fecha estimada. Y aunque son "optimista" respecto a su aprobación, ha dejado claro que saldrá con o sin el consenso de la patronal. Hernández ha recalcado que espera también un respaldo de la mayoría de grupos políticos, dado que todos los electorados de las distintas formaciones están a favor de reducir la jornada laboral, una "realidad que "no pueden eludir los partidos". Un ejemplo de ello ha sido el cambio dado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la jornada laboral aunque ha criticado que "no sabe dónde le viene el aire" y va de "ocurrencia en ocurrencia" respecto a esta medida. Por otro lado, la secretaria de Organización de Sumar también considera que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado están más cerca y espera que la negociación con aliados parlamentarios, especialmente con Junts, de cara al techo de gasto den sus frutos. VIVIENDA ES EL TEMA CAPITAL Luego, ha desgranado que la vivienda es una cuestión capital que Sumar está consiguiendo también poner en el centro de la agenda política y social. Así, ha desgranado que la formación va a apoyar las diversas movilizaciones para reclamar mejoras en el acceso a la vivienda y que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se desplazará el viernes a Tenerife para hablar con el alcalde sobre la prohibición de publicidad de pisos turísticos ilegales. Hernández ha destacado que este asunto es uno de los ejes centrales en la negociación de Sumar y el PSOE, y que por su parte insisten en dos aspectos como prohibir la compraventa de vivienda en zonas tensionadas de mercado que no tengan un uso residencial y condicionar fondos estatales a las autonomías con la condición de que cumplan la Ley de Vivienda, desplegando la regulación del alquiler. Hernández ha destacado que esta medida no sería necesaria si el PP tuviera voluntad de aplicar la ley en vez de declarse en "rebeldía" solo por posiciones partidistas. En consecuencia, Hernández ha proclamado que van a obligar a los populares a cumplir en sus autonomías con la Ley de Vivienda al desplegar esa condicionalidad a la hora de destinar fondos estatales en vivienda a las autonomías.

