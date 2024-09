Valverde: "No queremos que lo que hagan diez manche a todos los que sienten el Athletic"

Bilbao, 28 sep (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, incidió en su total rechazo hacia los graves incidentes protagonizados el jueves por varios aficionados del equipo rojiblanco en el Olímpico de Roma y expresó su deseo de que "lo que hagan diez manche a todos los que sienten el Athletic".

"Muchas veces estos incidentes son una excusa para otra cosa, no para el fútbol. Y aquí estamos para jugar y disfrutar. Nada más", recalcó el técnico sobre ese lanzamiento de bengalas a la grada de los seguidores romanistas desde la zona que ocupaban los del Athletic.

Unos incidentes afeados en el mismo estadio a la conclusión del partido por los capitanes Oscar de Marcos e Iñaki Williams, más tarde ante los periodistas por el propio Valverde o Ander Herrera y rechazados también por el propio Athletic mediante un comunicado oficial en el que consideraba "inadmisible" lo ocurrido.

"Ya lo explicamos el otro día, tampoco queremos estar todo el día hablando de lo mismo. Es un incidente aislado. Es verdad que el año pasado hubo algún otro con el Atlético de Madrid, pero cuando nuestra afición ha ido a la final, no sé si 100.000 personas, no ha habido ningún problema", explicó.

Valverde no quiso valorar las posibles sanciones que deberían recibir los implicados porque cree que esa "es una cuestión del club y lo tendrá que decidir" la entidad, pero sí recordó que "hay una serie de controles en los campos para evitar este tipo de situaciones".

"Tampoco queremos que vengan rivales aquí y monten un lío en Bilbao o en el estadio y nos tiren bengalas a cualquier familia que este viendo el partido. Es de sentido común. Al final quienes hacen eso tienen nombres y apellidos. No soy quien para determinar nada, solo soy el entrenador, pero lo que no queremos que nos ocurra a nosotros no lo tenemos que hacer", zanjó. EFE

