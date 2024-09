PP elevará a 26 semanas el permiso por nacimiento de hijo en las familias monoparentales

Zaragoza, 28 sep (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado que si llega al gobierno ampliará a 26 semanas el permiso por nacimiento de hijo en las familias monoparentales, que obtendrán un título específico de las administraciones públicas como tienen las familias numerosas.

Núñez Feijóo ha dado a conocer nuevos detalles de la proposición de ley de conciliación que su partido registrará en los próximos días en el Congreso durante un mitin en Zaragoza con motivo del Día del Afiliado del PP de Aragón.

Según el líder del PP, "toda las familias" caben en su partido, por lo que también las monoparentales tendrán un tratamiento específico para mejorar su situación.

Para cumplir este objetivo, se ha comprometido a que las familias con un solo progenitor tengan 26 semanas de permiso por nacimiento de hijo, en lugar de las 16 actuales, además de disponer de un título expedido por las administraciones públicas al estilo del de las familias numerosas.

En relación con los núcleos con tres o más hijos, Núñez Feijóo ha defendido que si hay divorcio en la pareja y se mantiene la custodia compartida, los dos cónyuges mantendrán la condición de familia numerosa. "Es lo justo", ha apuntado.

"Esta es la política útil que busca soluciones a los problemas, porque la política de verdad no son debates artificiales, no es estar un rato en el Gobierno. El Gobierno no es un pasatiempo, sino un compromiso diario con los problemas de la gente", ha subrayado el líder del PP, quien ha estado acompañado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón. EFE

(foto) (vídeo)