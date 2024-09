Bustinduy pide intervenir los precios del mercado de la vivienda

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha insistido este sábado en la necesidad de intervención de los precios del mercado de la vivienda en España, sobre todo, en las grandes ciudades en aras de la defensa del derecho a la vivienda. Durante su intervención en el debate 'Gobernar para garantizar vidas dignas' organizado por el PCE en el que también ha estado la titular del ministerio de Infancia y Juventud, Sira Rego, Bustinduy ha hablado de una crisis provocada por los efectos "del colapso de la globalización" que ha evidenciado parte de los "desajustes" cometidos hasta ahora por el "sistema de mando internacional". Sobre el mercado de la vivienda, el integrante del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa medidas complementarias a la intervención de precios como la prohibición de compra de inmuebles en zonas tensionadas si no se destina a vivir o al alquiler asequible, prohibición de registro de nuevas viviendas turísticas o gravar fiscalmente el uso turístico de las viviendas. "No se puede tolerar que la cuarta economía de la zona euro tenga un tercio de sus niños en situación de pobreza y un 50% de las familias monoparentales --en su mayoría monomarentales-- en situación de exclusión social o de pobreza", ha sentenciado el político para recuperar su propuesta de implantar una prestación universal de crianza "financiada con una reforma fiscal de redistribución de la riqueza". INTERVENCIÓN DEL ENTORNO DIGITAL Por su parte, la ministra Sira Rego cree que "no basta con resistir" y que hay que "pelear por los derechos de la gente y romper con los cercos de la soledad". En su opinión, se debería "regular el entorno digital", porque es donde las nuevas generaciones están configurando "la nueva vida pública". "Tenemos un problema como sociedad al que se hace complicado dar respuestas porque no es solamente que estamos ante el colapso de la civilización es que además las relaciones estás configuradas en un espacio que ya no es en el que nos hemos relacionado históricamente", ha puntualizado al respecto.

