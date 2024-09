Interior reitera ante el anuncio de Desokupa que los cursos externos "carecen de valor para evaluaciones profesionales"

El Ministerio del Interior ha reiterado que los cursos externos para policías anunciados por el líder de Desokupa, Daniel Esteve, "carecen de valor alguno de cara a evaluaciones profesionales", ya que los únicos homologados son los impartidos por la Dirección General de la Policía. Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han subrayado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se compromete "como hasta ahora" a garantizar que toda la formación evaluable que reciben los agentes se realice dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía. Dicha formación, añaden, se lleva a cabo a través de la División de Formación y Perfeccionamiento, de la Escuela Nacional de Policía de Ávila y del Centro Universitario de la Policía Nacional. "Toda la formación externa, en virtud de convenios de sindicatos con distintas entidades, carece de valor alguno de cara a evaluaciones profesionales", han recordado. El líder de Desokupa aseguró en redes sociales que este fin de semana impartirá el primer curso de defensa personal y que contará con la asistencia de 200 alumnos, entre ellos "civiles, vigilantes de seguridad y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". El pasado 4 de agosto, Daniel Esteve firmó un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para la formación, según decía, de "hasta 30.000 policías en España". Entonces el Ministerio de Interior ya advirtió de que no era cierto que dicho curso podría ser "homologado y puntuable". Desde el Ministerio del Interior informaron de la apertura de un expediente informativo para analizar el citado acuerdo y una consulta a la Abogacía del Estado por si el convenio afectaba a las subvenciones públicas que recibe el sindicato. Desde el SUP contestaron que no se habían comprometido recursos públicos ni fondos propios de la organización sindical.

