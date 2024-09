AMP-Moreno y Mazón cargan contra el "cupo" catalán: "Puede ser el principio del derrumbe de la España de las Autonomías"

Los presidentes de Andalucía y de Comunidad Valenciana, Juanma Moreno y Carlos Mazón, respectivamente, han criticado este jueves una financiación singular para Cataluña, el "cupo catalán", porque supone la "ruptura" de principios como la igualdad y la solidaridad y de la unidad. Así se han pronunciado durante su participación en el Foro COPE Desafíos 2025, celebrado en Granada. Moreno y Mazón han vuelto a coincidir este jueves, después de que ayer mantuvieran un encuentro en Sevilla para tratar "diversos temas, especialmente la defensa de la igualdad entre españoles y la urgencia en solucionar los problemas de financiación de las comunidades autónomas". El presidente andaluz ha considerado que el "cupo catalán" puede ser "el principio del derrumbe de la España de las Autonomías". "Todo lo que hemos conocido de la España de las autonomías, con sus luces y sus sombras", ha indicado Moreno, para quien lo que se ha avanzado en estos años, "está al borde del derrumbe, de la destrucción y de la extinción si no somos capaces los españoles de parar este atropello que supone el cupo independentista". Por su parte, Mazón, que ha calificado el citado "cupo catalán" de "cuponazo", ha manifestado que una "financiación singular" para Cataluña, ese "trato especial", supone "romper la unidad" y que esa comunidad se salga. Ha indicado que la financiación autonómica significa sanidad, educación y servicios sociales. COMUNIDADES INFRAFINANCIADAS Juanma Moreno ha señalado que el "cupo catalán" perjudica al conjunto del territorio nacional y especialmente a Andalucía y Comunidad Valenciana, dos comunidades que están "infrafinanciadas" con el actual sistema de financiación autonómica. Ha señalado que si al final se lleva a cabo ese "cupo catalán", supondrá "extraer en torno a 32.000 millones de euros del fondo común" y ello "hacer inviable la solidaridad interterritorial en el conjunto del país". "Por tanto, perderemos absolutamente todos, y en el caso de Andalucía y de Comunidad Valenciana, perdemos doblemente porque estamos por debajo de la media en financiación", ha señalado Juanma Moreno, quien ha insistido en que el "cupo independentista" es "un ataque a la igualdad de los españoles; a la Constitución, que consagra los principios de igualdad y solidaridad, y es "una cesión completamente absurda y estéril en términos institucionales y políticos, que solo tiene un objetivo y un motivo, la investidura de (Salvador) Illa (presidente catalán) y el sostenimiento de (Pedro) Sánchez en la Moncloa, una semana más, un mes más, o no sabemos cuánto tiempo". "Estamos ante lo que puede ser el principio del derrumbe de la España de las Autonomías", según ha alertado Juanma Moreno. Acto seguido, Carlos Mazón ha defendido que un nuevo sistema de financiación debe surgir desde la unidad de todos y ha rechazado los mensajes sobre "problemas políticos" entre un territorio u otro. Ha lamentado que el Gobierno central no se esté tomando este asunto de la financiación con la "seriedad" necesaria, sino que se "está jugando ya demasiado", como se ha visto con el "cuponazo" para Cataluña. Ha añadido que cuando él y Moreno denuncian que sus comunidades están infrafinanciadas, lo que están diciendo realmente es que necesitan "recursos para tratar mejor y con igualdad de condiciones la salud" de los ciudadanos o para un mejor sistema educativo. POLÍTICA MIGRATORIA Durante el debate, Juanma Moreno y Carlos Mazón han coincidido en denunciar la falta de una "política migratoria" por parte del Gobierno central y han señalado que realmente son las comunidades las que están "al frente" del problema generado por la migración irregular. Juanma Moreno ha insistido en que la migración tiene que ser "regulada y ordenada" a través de una verdadera política de control de fronteras. "Tiene que haber una política de migración sensata y coherente", según Moreno, quien ha criticado que el Ejecutivo de pedro Sánchez no la tenga. Ha añadido que los servicios para acoger migrantes en Andalucía están "superados", por encima de su capacidad, sin que haya "ningún tipo de colaboración económica" por parte del Gobierno, que además adolece de falta de "cooperación institucional, de colaboración y de cogobernanza". Por su parte, Mazón ha indicado que tiene "desbordados" en su comunidad los centros de menores extranjeros no acompañados y ha reprochado al Gobierno que no esté destinando recursos a las comunidades para poder atenderlos mejor. "Estamos tratando de cumplir con nuestra obligación por encima de nuestras posibilidades", ha indicado. Ha defendido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el único político español que ha planteado a otros líderes europeos que estamos ante un "problema" que se tiene que abordar en la Unión Europea. "No nos consta que haya ni un diagnóstico ni una solución para este problema", ha señalado sobre la actuación del Ejecutivo nacional.

