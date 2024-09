Temas del día de EFE España del jueves 26 de septiembre de 2024

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, comparece ante el pleno del Congreso, en el marco del debate abierto sobre la reforma de la financiación autonómica, para dar cuenta a instancias del PP del acuerdo de financiación singular para Cataluña pactado por el Gobierno con ERC.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

(El pleno comienza a las 9:00 horas)

JORNADA LABORAL

Madrid - CCOO y UGT convocan concentraciones frente a las sedes de la patronal de todo el país para exigir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, ante la ausencia de resultado de la negociación en la mesa de diálogo social que aún prosigue.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

TURISMO ESPAÑOLES

Madrid - El INE publica las cifras de turismo de los españoles del segundo trimestre, que reflejarán la evolución al inicio del verano, en el que los movimientos de los nacionales han perdido ritmo respecto al año anterior.

(Texto)(Infografía)

(Los datos se difunden a las 9:00 horas)

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer los datos de compraventa de viviendas de julio después de que un mes antes moderan su caída al 6,1 por ciento y encadenaran dos meses a la baja.

(Texto)(Infografía)

(La estadística se publica a las 9:00 horas)

JÓVENES INFORMACIÓN

Madrid - ¿Cómo se informan los niños y adolescentes? ¿Saben detectar las noticias falsas y hacer frente a los discursos de odio? Save the Children analiza en una investigación el impacto de la desinformación y la exposición de los menores a discursos negativos en el entorno digital en el marco del Día Internacional del Acceso a la Información.

(Texto a las 9:00; 736 palabras)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 12368546 y otros)

COVID PERSISTENTE

Madrid - La covid persistente sigue siendo una gran incógnita con dos millones de españoles afectados tras cuatro años de pandemia, de los que un millón la arrastra desde las primeras olas. La Red Española de Investigación de Covid Persistente (REiCOP) celebra este jueves su segundo aniversario con el foco en las "necesidades no resueltas" en el abordaje de la enfermedad.

(Texto a las 9:30; 679 palabras)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21641074 y otros)

COMISIONES INVESTIGACIÓN

Madrid - Se reanudan en el Congreso los trabajos de las comisiones de investigación sobre la denominada Operación Cataluña y sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, en la que el PSOE está dispuesto a la desclasificación de documentos sobre el CNI y su relación con el imán de Ripoll.

(Texto)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN (Crónica)

Chiclana de la Frontera (Cádiz) - Fouad tenía 20 años cuando subió a la patera. Al llegar a España, un mar de trabas burocráticas le dejaron en la calle hasta que los responsables de La Petite, un proyecto solidario gaditano, lo acogieron para darle un lugar donde dormir, estudiar y recuperar, en definitiva, la esperanza. María Alonso

(Texto a las 7:00; 883 palabras)(Foto)(Vídeo)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Pedro Almodóvar, flamante ganador del León de Oro de Venecia por 'La habitación de al lado' recibe el Premio Donostia en reconocimiento a su trayectoria.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

NÚRIA ESPERT (Entrevista)

Madrid - Asegura Núria Espert en una entrevista con EFE que trabajar es lo que la mantiene viva a sus 89 años, que no le cuesta encontrar papeles interesantes (como el que la reunirá con Mario Gas) y que le siguen emocionando las distinciones por una trayectoria que suma y sigue. Javier Herrero

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ARQUEOLOGÍA RESTAURACIÓN

Madrid - Después de un exhaustivo proceso de restauración de siete meses de duración, el Museo Arqueológico Nacional presenta el ataúd egipcio de la sacerdotisa y música de Amón (1069 - 945 a.C), una pieza de 3.000 años de antigüedad, perteneciente a la Dinastía XXI y elaborada en madera de sicomoro.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ROBERTO CARLOS (Crónica)

Madrid - Concierto del veterano músico brasileño Roberto Carlos, única cita en España de su actual gira por Europa y que sigue al concierto inaugural en Ginebra. Guillermo Vázquez

(Texto)(Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- FINANCIACIÓN CATALUÑA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, comparece ante el pleno del Congreso, a petición del PP, para informar sobre el acuerdo de financiación singular para Cataluña. Hemiciclo del Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

09:00h.- Madrid.- SECRETOS OFICIALES.- El Pleno del Congreso vota de forma secreta la elección de Íñigo Errejón como el diputado del grupo Sumar para que el gobierno le facilite información clasificada como secreto oficial. Hemiciclo del Congreso. (Texto)

09:30h.- Madrid.- PRESIDENTE CANARIAS.- Desayuno en el Club Siglo XXI con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Club Siglo XXI. Padre Damián 23 izq. (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

10:30h.- Madrid.- CAMPUS FAES.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, clausuran el Campus FAES 2024, dedicado a 'La renovación de la Unión Europea' Espacio Bertelsmann c/Odonnel, 10 (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:30h.- Soria.- CASA REAL.-El Rey Felipe VI entrega la primera edición del Premio Hispanismo Internacional Fundación Duques de Soria al lingüista y profesor alemán Johannes Kabatek. Palacio de la Audiencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- San Vicente del Raspeig (Alicante).- LENGUAS OFICIALES.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside una reunión del Consejo de Lenguas Oficiales, a la que asiste también la ministra de Ciencia, Diana Morant. Rectorado de la Universidad de Alicante. Carretera Alicante-San Vicente del Raspeig, s/n. (Texto) (Foto)(Vídeo)

16:00h.- Vitoria.- PRADALES SAMPER.- El lehendakari, Imanol Pradales, se reúne con Ernesto Samper, expresidente de Colombia y Presidente de la Fundación Vivamos Humanos. (Convocatoria para medios gráficos). Palacio de Ajuria Enea.

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene un coloquio por videoconferencia con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, bajo el título '28J:el día que ganó Venezuela'. Ateneo. Calle del Prado 21.(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

19:00h.- Pamplona.- PARTIDOS PP.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, interviene en un acto del PP. Hotel Tres Reyes. (Texto) (Foto)(Vídeo)

ECONOMÍA

08:30h.- Madrid.- CONGRESO ELÉCTRICO.- La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; la presidenta de Aelec, Marina Serrano, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, así como altos ejecutivos de compañías energéticas, participan en el VI congreso que realiza la patronal eléctrica. Auditorio El Beatriz Madrid. C. de José Ortega y Gasset, 29. (Texto)(Foto)

09:00h.- Madrid.- TURISMO COYUNTURA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) correspondiente al segundo trimestre de 2024. (Texto)(Infografía)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de compraventa de vivienda correspondientes a julio. (Texto)(Infografía)

09:00h.- Madrid.- MOVILIDAD SOSTENIBLE.- El Congreso somete a debate de totalidad el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible Congreso.(Texto)

09:30h.- Sevilla.- ALTA VELOCIDAD.- Ouigo comienza sus operaciones de Alta Velocidad de la línea Madrid-Córdoba-Sevilla. Estación de tren de Sevilla Santa Justa

09:30h.- Madrid.- TRANSPORTE MINISTERIO.- Executive Forum organiza un desayuno informativo con la secretaria general de Transportes del Ministerio, Marta Serrano. Hotel Intercontinental de Madrid (Paseo de la Castellana 49). (Texto).

11:00h.- Madrid.- JORNADA LABORAL.- Declaraciones de los secretarios generales confederales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Diego de León, 50 (Texto)(Foto)(Vídeo)

12:00h.- Zafra (Badajoz).- FERIA ZAFRA.- Acto inaugural de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Pabellón Central Recinto Ferial (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:45h.- Granada.- ECONOMÍA FORO.- El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el de la Generalitat, Carlos Mazón, clausuran el Foro Cope Desafíos 2025, que abordará los retos del turismo, la economía y la salud como industrias clave para el futuro. Hospital Real (Texto) (Foto)

JUSTICIA E INTERIOR

Madrid.- COMISIONES INVESTIGACIÓN.- Reunión para aprobar los planes de trabajo de las comisiones de investigación impulsadas en el Congreso para aclarar la presunta trama parapolicial puesta en marcha durante los gobiernos del PP para atacar al independentismo catalán en la denominada Operación Cataluña, así como la constituida para indagar sobre los atentados en Cataluña del 17 de agosto de 2017. Congreso de los Diputados. (Texto)

09:30h.- Bilbao.- DERECHO PENITENCIARIO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura el I Congreso de Derecho Penitenciario. Colegio de la Abogacía de Bizkaia. (Texto) (Foto)(Vídeo)

10:00h.- Madrid.- CÁRTEL FUEGO.- La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio al exconsejero valenciano y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano (PP) y a otros 15 acusados de alterar presuntamente la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades, con las declaraciones de los cuatro procesados que no han pactado acuerdos de conformidad con la Fiscalía, entre ellos el empresario que destapó este caso, en el que fue desarticulado el conocido como 'cártel del fuego'. C/ Génova (Texto)

10:00h.- Pontevedra.- JUICIO PIROTECNIA.- El dueño de la pirotecnia que explotó en Tui (Pontevedra), causando dos muertos y numerosos destrozos, en mayo de 2018, se enfrenta a penas que suman 14 años de cárcelSección segunda de la Audiencia Provincial. (Texto)

10:00h.- Sevilla.- TRIBUNALES FAFFE.- La Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar el juicio por prevaricación y malversación derivado de una pieza separada del caso Faffe, contra el que fuera director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo Fernando Villén, condenado hace ahora justo un año por pagos en prostíbulos. Audiencia de Sevilla

12:00h.- Madrid.- JUSTICIA MADRID.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, intervienen en el acto de apertura del año judicial en la región. TSJM, calle General Castaños 1

19:30h.- A Coruña.- JUSTICIA IA.- El presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, imparte la conferencia 'Inteligencia Artificial y jurisdicción penal: ¿hacia una justicia robótica?'. Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Plaza Pintor Sotomayor, 1, 2º. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- COVID PERSISTENTE.- La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) convoca una jornada informativa con motivo del segundo aniversario de la Red Española de Investigación del Covid Persistente (REiCOP). Paseo Imperial 10-12 planta 1º. (Texto)

09:15h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expone la situación migratoria en las islas en una intervención en el Club Siglo XXI, en la que será presentado por el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. Hotel Eurobuilding (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

10:00h.- Barcelona.- PERIODISMO MÓVIL.- Acto de entrega de los V Premios MoJoInnova, convocados por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Agencia EFE con el patrocinio de Vueling. Movistar Centre (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Barcelona.- SALUD HÍGADO.- Más de un centenar de hepatólogos analizan los avances de las nuevas tecnologías y terapias de precisión en las enfermedades del hígado, en un encuentro organizado por la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Sala Paraninfo de la Facultad de Medicina de la UB. C/Casanova, 143 (Texto)

10:00h.- Madrid.- SALUD VACUNAS.- Expertos en Salud Pública participan en la jornada 'Vacunación a lo largo de la vida: un compromiso de equidad'. Real Academia de Medicina. C/Arrieta, 12

10:00h.- Madrid.- SANIDAD FÁRMACOS.- Rueda de prensa de la biofarmacéutica UCB para presentar el primer tratamiento aprobado en España en miastenia gravis generalizada. Hotel Meliá Serrano. C/ Claudio Coello, 139

10:00h.- Madrid.- TECNOLOGÍA CONTAMINACIÓN.- Presentación deI estudio ING Bienestar digital.

10:00h.- Madrid.- DELITOS ODIO.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) dedica una jornada al análisis de los delitos de odio, su prevención y abordaje. Fundación ONCE, calle Sebastián Herrera, 15

10:30h.- Madrid.- SALUD JÓVENES.- Fad Juventud y la Fundación Pfizer presentan una investigación sobre cómo percibe la juventud el cambio climático y su impacto en la salud. Avda. de Burgos, 1.

10:30h.- Madrid.- ARTE ONCE.- Presentación de la IX Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE que, bajo el título ‘Caminos de resiliencia: la transformación de la salud mental a través del arte contemporáneo’ muestra las obras de casi medio centenar de artistas cómo el arte ayuda a desestigmatizar los problemas de la salud mental. CentroCentro del Palacio de Cibeles

10:55h.- Madrid.- CONFERENCIA EPISCOPAL.- Inicio de la 268º reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Sede de la Conferencia Episcopal (C/ Añastro, 1)

11:00h.- Madrid.- FORMACIÓN DOCENTES.- La Federación española de Familias con Cáncer infantil organiza un seminario con expertos y profesionales médicos para abordar la formación docente y atención educativa a menores con cáncer. Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa. Calle Torrelaguna, 58

11:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- En vísperas de que se cumpla un año de la ofensiva en Gaza, Reporteros Sin Fronteras denuncia, en un acto que se celebra en la Plaza Mayor de Madrid el asesinato de más de 130 periodistas palestinos desde el pasado 7 de octubre a manos del Ejército de Israel. Plaza Mayor

11:00h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, comparece ante la Comisión de Derechos de las Familias del Senado para informar de las líneas de actuación de su departamento. Senado

11:00h.- Madrid.- SERVICIOS FUNERARIOS.- El Observatorio de los servicios funerarios celebra su tercera edición, en la que reunirá a expertos, profesionales y representantes de instituciones clave para debatir sobre los retos, las expectativas y las transformaciones de los servicios funerarios en la actualidad. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (C/ Santa Isabel, 51)

11:00h.- Madrid.- POBLACIÓN ESTADÍSTICA.- El Instituto Nacional de Estadística publica el censo de población a fecha 1 de enero de 2023.

11:30h.- Málaga.- SOCIEDAD IGUALDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con asociaciones feministas de Málaga. Subdelegación del Gobierno

12:00h.- Arrecife (Lanzarote).- MEDIO AMBIENTE MICROPÁSTICOS.- Continúa la quinta edición de la conferencia internacional bienal sobre microplásticos, una de las principales citas de en esta especialidad científica en Europa. Cines Atlántida (Texto)

13:30h.- Madrid.- PUEBLO GITANO.- La Fundación Secretariado Gitano celebra el IX Encuentro Estatal de estudiantes gitanos y gitanas, al que acudirán un centenar de jóvenes. Fundación Secretariado Gitano, calle Ahijones, s/n

14:00h.- Barcelona.- FORO SOCIAL.- La ministra de Juventud, Sira Rego, protagoniza un nuevo Foro Social Pere Tarrés c/ Numància 149.(Texto)(Foto)(Vídeo)

16:00h.- Madrid.- CÁNCER INVESTIGACIÓN.- La importancia y necesidad de avanzar hacia un registro nacional de datos en cáncer de vanguardia es el tema analizado por un nuevo documento de OncoLAB, que será presentado en una Jornada coorganizada por AstraZeneca y la Agencia EFE, con la participación de destacados oncólogos. Calle del Maestro Victoria, 3. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Multimedia) (Directo)

Córdoba.- CIUDADES PATRIMONIO.- Cerca de 70 ciudades de todo el mundo participan en el XVII Congreso de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) que se celebra en Córdoba bajo el lema 'La habitabilidad en los cascos históricos'. Palacio de Congresos

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN ESCRITORAS.- La Biblioteca Nacional y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, presentan dos exposiciones simultáneas dedicadas a las escritoras Carmen de Burgos 'Colombine' y María Lejárraga. (Pase para gráficos: 9.30 h.) Sala Recoletos. Biblioteca Nacional

10:00h.- Barcelona.- CINE SITGES.- Presentación institucional de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Sitges Filmoteca de Cataluña. (Texto)

10:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de 'Mi única familia', de Mike Leigh, que compite en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Kursaal. (Texto)(Vídeo)

11:00h.- Madrid.- ARQUEOLOGÍA RESTAURACIÓN.- El Museo Arqueológico Nacional presenta el ataúd egipcio de la sacerdotisa y música de Amón. Museo Arqueológico Nacional. C/ Serrano, 13. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:30h.- Madrid.- FOTOGRAFÍA LIBRO.- Entrevista con el fotógrafo Steve McCurry con motivo del lanzamiento de su libro "Capturando El Alma" con 40 fotografías originales en el que recoge los momentos más importantes e inspiradores de su carrera, incluida la icónica imagen de la niña afgana. Leica Gallery. Ortega y Gasset 34

11:00h.- Madrid.- ARQUEOLOGÍA RESTAURACIÓN.- El Museo Arqueológico Nacional presenta el ataúd egipcio de la sacerdotisa y música de Amón. Museo Arqueológico Nacional. C/ Serrano, 13. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- FERIA LIBER.- Presentación de la nueva edición de la feria del libro Liber24 Sala de Protocolos del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. (Texto)

11:00h.- Salamanca.- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.- Inauguración de la exposición 'Visit Spain' de Ramón Masats narra el viaje que realizó el artista entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara Sala de Exposiciones de la Hospedería Fonseca. (Texto) (Foto)

11:30h.- Soria.- HISPANISMO PREMIO.- Felipe VI entrega el 'I Premio de Hispanismo Internacional Duques de Soria' al lingüista y profesor alemán Johannes Kabatek.

11:30h.- Oviedo.- EXPOSICIÓN CHILLIDA.- El Museo de Bellas Artes de Asturias presenta la muestra dedicada al escultor Eduardo Chillida con motivo del centenario de su nacimiento. Palacio de Velarde.

12:00h.- Barcelona.- TEATRE LLIURE.- El Teatre Lliure presenta 'La gavina' de Chéjov, dirigida por Julio Manrique, que abre su temporada Teatre Lliure Montjuïc (Texto) (Foto)

13:40h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El director Pedro Almodóvar y parte del equipo de 'La habitación de al lado', ofrecen una rueda de prensa con motivo de la proyección de la película tras la entrega al cineasta del Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián. Kursaal. (Texto) (Foto)(Vídeo)

16:00h.- Madrid.- DÍA LENGUAS.- El Congreso de los Diputados conmemora el día europeo de las lenguas con una mesa redonda en la que intervendrán representantes de las academias de las lenguas oficiales y estaturarias de España y que estará presidida por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun Congreso de los Diputados. Sala Constitucional

18:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN MÉXICO.- Fundación Casa de México en España celebra la inauguración de su nueva exposición 'Arte Moderno de México: Colección Blaisten' que será presentada por el comisario de la muestra, Daniel Garza Usabiaga. Alberto Aguilera 20

18:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Gala de entrega del Premio Donostia a Pedro Almodóvar. Asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Kursaal. (Texto) (Foto)

19:30h.- Sevilla.- PREMIO LARA.- Presentación de la novela ganadora del Premio Fernando Lara, 'Cuando la tormenta pase', de Manel Loureiro. Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla (Plaza de la Contratación, 8).

21:00h.- Madrid.- ROBERTO CARLOS.- Concierto de Roberto Carlos. Wizink Center (Texto)

