Montero confirma contactos con Junts sobre la senda de déficit y no se pone plazos: "No tenemos que tener prisa"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno sigue en contacto con todos sus socios parlamentarios, entre los que se encuentra Junts, para intentar sacar adelante la senda de déficit tras haber aplazado su tramitación, aunque ha evitado dar plazos concretos para lograr un pacto. "No tenemos que tener ningún tipo de prisa si llegamos a un acuerdo", ha proclamado Montero en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado después de que el Gobierno haya decidido retirar el trámite parlamentario del techo de gasto al no contar con los apoyos suficientes para sacarlo adelante. En este contexto, Montero ha dicho que el Gobierno "aprovechará siempre que haya una oportunidad para el diálogo", aunque ha insistido en su advertencia de que si no se aprueba la senda de estabilidad los territorios se quedarán sin 12.000 millones de euros. Al ser preguntado por si ahora mismo está abierta la negociación con Junts, Montero ha confirmado que su Ejecutivo está hablando con "todos los grupos" que dan sustento al Gobierno, aunque ha evitado concretar plazos para llegar a un acuerdo con el partido de Carles Puigdemont.

