El presidente de Melilla, dispuesto a salir a la calle contra el 'cupo catalán' si perjudica a la ciudad

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha mostrado su disposición a salir "a la calle" para expresar su rechazo frontal al llamado "cupo catalán" si el Gobierno de Pedro Sánchez aplica esta medida y perjudica a la ciudad, pero ha asegurado que cuando sea llamado a La Moncloa "acudirá como siempre" ha hecho cuando ha sido requerido por los jefes de Gobierno de la Nación. Imbroda, que ha asegurado que aún no ha sido convocado por el presidente del Ejecutivo Central para la ronda con presidentes autonómicos que arrancó la semana pasada, ha dejado claro que "no se quedará callado" ante cualquier recorte económico. A pregunta de los periodistas tras asistir a la puesta de la primera piedra de unas obras de remodelación en el Parque Lobera de Melilla, el mandatario popular ha manifestado que "si nos quitan el dinero, sí hay que tirarse a la calle, claro". Ha enfatizado que desde el Ejecutivo melillense "no se quedarán en silencio" si se ven afectados económicamente, subrayando la importancia de la movilización. El presidente ha añadido que "hay una conferencia sectorial y una conferencia de presidentes". Ha señalado que la conferencia de presidentes, que debería ser más institucionalizada y reglada, no se ha convocado en años. "¿Con Sánchez? No sé si en cinco o seis años, ha convocado una o dos", ha declarado. Juan José Imbroda ha criticado la falta de diálogo sobre la financiación autonómica. Ha indicado que "el presidente del Gobierno tiene que decirnos: vamos a imponer estos recursos", sugiriendo que es fundamental discutir cómo se debe realizar el reparto de recursos. La primera autoridad melillense ha advertido de que, "si usted va y hace una financiación singular con Cataluña, eso quiere decir que le quita el dinero a la tarta de todos". Ha explicado que esto perjudica a Melilla, ya que "nos quedaremos peor" y va en contra de la igualdad de los españoles. Imbroda ha recordado que a Melilla "le han quitado 300 millones" para la ampliación de su puerto y que este año se van a perder otros 11 millones de los planes de empleo. Ha lamentado que "se pierden, y se quedan callados desde el PSOE melillense y se fuman un puro", refiriéndose a la falta de acción de la Delegación del Gobierno. INMIGRACIÓN Por otro lado, ha tachado a los socialistas melillenses como "un desastre sin paliativos "después de que el PSOE criticara la reunión del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el vicepresidente de la Comisión Europea para pedirle "medidas extraordinarias" contra la presión migratoria en Ceuta, Canarias y Melilla. Juan José Imbroda ha señalado que esta actitud es lo que ha llevado al PSOE a estar en la oposición desde 1991, salvo entre los años 2019 y 2023. El popular ha indicado que "por eso están donde están desde hace un montón de años, y por eso van a seguir más años". El presidente ha criticado la gestión del PSOE en todos los ámbitos, no solo en el que se refiere a la inmigración, afirmando que "les da igual" la situación económica y de cualquier otro ámbito de Melilla.

