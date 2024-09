Aznar acusa a Sánchez de "cruzar una raya" con su "populismo": "Cuanto más tiempo pase, más difícil será la reversión"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alertado del "veneno del populismo" que, a su juicio, se está apoderando de la vida política española con el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que, según ha dicho, se ha "cruzado una raya" con pasos como "cuestionar la autoridad de los jueces" o el papel del Parlamento. A su entender, esto es "reversible" pero "cuanto más tiempo pase, más difícil será la reversión". Así se ha pronunciado en el Campus FAES durante un debate sobre el futuro de la UE y América Latina con el expresidente de Ecuador Guillermo Lasso y el expresidente de México Felipe Calderón que ha moderado el periodista John Müller. Aznar ha avisado que las instituciones constituyen el primer factor competitivo, de estabilidad, seguridad y prosperidad de un país. "Cuanto menos fuertes son las instituciones, más débiles son los países", ha avisado. A renglón seguido, se ha referido al "veneno del populismo", que "es el camino que va de la ley a la arbitrariedad". Según ha añadido, "el populismo no asalta instituciones" ni "organiza revoluciones" sino que las toma. "El populismo toma las instituciones, las vacía, las muta, las cambia y se apodera de ellas", ha apostillado. VE EN SÁNCHEZ UNA POLÍTICA POPULISTA "PURA Y DURA" Tras compartir con Felipe Calderon que eso ha ocurrido en México, ha alertado de que esto no afecta solo a países de Iberoamérica sino también a España. "Una de las características de la política española de hoy es que hemos cruzado una raya que en España no se había cruzado hasta ahora. Y es la de la política pura y dura populista", ha enfatizado. Así, ha dicho que los españoles no pueden pensar que "el problema populista es un problema ajeno" cuando es un "problema que está aquí", citando pasos como "poner en cuestión el Estado de Derecho", "hablar del 'lawfare'", "poner en cuestión el Parlamento", "cuestionar la autoridad de los jueces" o "la independencia de la Fiscalía". A su entender, en España han "cruzado la línea en la cuál el populismo se ha hecho dueño en este momento desde el Gobierno de la dirección de la política española". Según ha recalcado, es "reversible" ese populismo pero "cuanto más tiempo pase, más difícil será la reversión". TRAS LO OCURRIDO EN VENEZUELA, DICE QUE EL GOBIERNO NO ES "FIABLE" Durante el coloquio, Aznar también se ha referido a la situación en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro, defendiendo llamar a las cosas "por su nombre". "Venezuela es una dictadura", ha proclamado. En este punto, ha señalado que el Parlamento Europeo ha estado "a la altura de las circunstancias" al reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela pero "otros lo han estado". Así, ha subrayado que la reciente actitud del Gobierno español le parece "lamentable", "una vergüenza" y un "error político y estratégico enorme". Según Aznar, en estas circunstancias "la pregunta es bien sencilla": "Si usted es capaz de hacer lo que ha hecho y de no reconocer lo que ha pasado, ¿por qué en otras circunstancias yo voy a tener que fiar de usted?". En este sentido, el expresidente del Gobierno ha señalado que el Gobierno ha dejado de "ser fiable" y "ser confiable", añadiendo que este "error político grave" al final "afecta a todos". "Y eso es una posición muy mala", ha apostillado. Después Aznar ha recordado la posición común que la UE llegó a tener sobre Cuba, ya que, según ha dicho, cuando él llegó a Moncloa "todo es posible con Cuba, sin tener en cuenta los derechos humanos". "Esa posición el Gobierno de España que yo presido consigue cambiarla y la posición común de la Unión Europea dice 'nada es posible con Cuba, sin los derechos humanos", ha indicado. A su entender, eso hace que las políticas sean "menos cuestionables" y que se tenga una posición "más fuerte", ganando "credibilidad". Finalmente, Aznar ha indicado que "una buena política para España" y "una buena presencia de España en Iberoamérica" pasa también por "fortalecer las instituciones y la democracia" española, así como por "transformar" la política interna, mejorar la economía y "ofrecer un país mejor".

