Jordà (ERC) lamenta que Junqueras exprese "un cierto odio" hacia compañeros de su partido

La diputada de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha lamentado este lunes que el expresidente de la formación, Oriol Junqueras, exprese "un cierto odio" hacia compañeros de la organización, en referencia a las declaraciones del líder republicano este sábado en la presentación de su candidatura al congreso del partido. Así se ha expresado Jordà en una entrevista para 'El Matí' de Catalunya Ràdio y recogida por Europa Press, como representante de la candidatura 'Nova Esquerra Nacional', cercana a la secretaria general en funciones de ERC, Marta Rovira, y que se presenta al congreso del 30 de noviembre como alternativa a la lista impulsada por Junqueras. Jordà se ha preguntado: "¿Cuál es la traición? ¿Que Marta Rovira considere que hay un nuevo ciclo político, que hace falta un cambio de liderazgos?", y ha explicado que el mismo Junqueras le pidió a Rovira hace meses que formase parte de su candidatura a la dirección, con el rechazo posterior de la secretaria general. "Me sabe muy mal, porque, ante todo, está el proyecto y la buena gente de ERC, y estamos en un ciclo nuevo, y las cosas tienen que volver a comenzar", ha reivindicado. LAMENTA LAS CRÍTICAS CRUZADAS La diputada ha asegurado que en el partido no sobra nadie aunque haya distintas candidaturas que compiten en el congreso por la dirección, y ha lamentado que las críticas cruzadas se estén dando "entre compañeros". "Nos sobra todo esto. No es de recibo, no se lo merece el país y menos la militancia de ERC", ha subrayado. También ha señalado que la actual dirección de ERC está formada por personas que en su día eligió Junqueras para su equipo, gente que, en sus palabras, no ha hecho más que trabajar por el partido "con errores y aciertos".

