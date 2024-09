Errejón exige a Interior rectificar y subraya que Sumar se opone a deportaciones de solicitantes de asilo en Barajas

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha reclamado al Ministerio del Interior que rectifique y ha subrayado que el anuncio de deportación de solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no cuenta con el acuerdo del socio minoritario del Ejecutivo. Así lo ha trasladado mediante un apunte en la red social 'X', recogido por Europa Press, para proclamar que las peticiones de asilo de ciudadanos saharauis en España deben ser "atendidas de urgencia". "Los riesgos de su regreso a Marruecos son suficientemente graves para que reciban protección internacional por parte de nuestro país. Esto se hace sin acuerdo por nuestra parte. Interior debe rectificar", ha apostillado Errejón. Todo ello después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciara este lunes que los solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que dicen ser saharauis perseguidos serán "deportados" si la ley no les ampara y así queda ratificado judicialmente. A preguntas de los medios en centro penitenciario de León, donde ha presidido la celebración de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, Grande-Marlaska ha asegurado que desde el Ministerio del Interior se atendrán al "cumplimiento de la legalidad nacional e internacional, como en todo momento y siempre avalada por los órganos judiciales". SUMAR PIDE CUENTAS A INTERIOR EN EL CONGRESO Previamente, la diputada diputada de Sumar en el Congreso y dirigente de Más Madrid Tesh Sidi ha exigido explicaciones al ministro del Interior por la denegación de asilo a los activistas saharauis retenidos en el aeropuerto madrileño y ha reclamado que se estudien las solicitudes caso por caso. Según señala en una pregunta parlamentaria para respuesta escrita, recogida por Europa Press, el ministerio del Interior ha denegado la entrada y la solicitud de protección internacional a varios activistas saharauis en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, destaca algunos casos como el de Ali Hammou, un activista sordomudo en tratamiento por cáncer, también el de la familia de Mohamed Ali Slimani, que junto a su esposa Rbab al-Tarad Yahi y su hija de un año y medio, huían de la represión en el Sáhara Occidental o el de Mohamed Bachir, cuya solicitud fue rechazada tras asignarle un intérprete marroquí que no hablaba el dialecto adecuado. Ante esto, la diputada de Más Madrid quiere saber, en primer lugar, por qué se ha denegado de manera generalizada el asilo a los cerca de 30 activistas saharauis que se encuentran actualmente retenidos en Barajas, sin valorar individualmente sus casos. Asimismo, pide saber cómo responde el Gobierno a las denuncias sobre las condiciones insalubres en las que se encuentran los activistas saharauis retenidos en el aeropuerto.

Compartir nota: Guardar Nuevo