José Alberto: "Cuando llegué aquí, el Racing era un equipo perdedor"

Santander, 20 sep (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha asegurado que cuando él llegó a Santander los verdiblancos eran un equipo "perdedor", ya que en 20 jornadas llevaba 10 goles a favor y "perdía más que ganaba".

"Cambiar una mentalidad así cuesta mucho tiempo, porque la temporada pasada, que para muchos fue un fracaso, para mí fue un éxito rotundo y un paso más dentro del proceso de nuestros jugadores. Costaba mucho que creyesen que podíamos ganar fuera de casa, que podíamos ganar ciertos partidos, y ya no porque se sintiesen inferiores, sino porque lo normal podía ser que perdiésemos y este año ya nos creemos que podemos ganar a cualquiera", ha aseverado.

El técnico asturiano ha afirmado, en la rueda de prensa previa al partido que su equipo jugará frente al Castellón el próximo domingo, que se enfrentan dos equipos que son "reconocibles", ya que ambos son "muy ofensivos y atrevidos".

"Creo que somos dos de las propuestas más divertidas para el espectador. Tenemos estilos similares pero no iguales, que van a intentar imponerse a los otros, sabemos el partido que nos vamos a encontrar y el que queremos jugar. Tenemos que seguir siendo competitivos, intensos y que apriete lo máximo posible para intentar conseguir los tres puntos", ha apostillado.

Respecto a las dinámicas que llevan ambos conjuntos, donde el Racing viene de tres victorias consecutivas y el Castellón de ganar en Almería (2-5), cree que cada partido es "diferente", por lo que, a su juicio, "de poco vale" lo que han hecho.

Piensa que el Castellón es un equipo "diferente", porque, como su entrenador es de Países Bajos, tiene un estilo de juego "muy holandés", es decir, buscan atacar mucho y meter goles. "Tenemos que potenciar nuestras virtudes y minimizar las suyas", ha dicho.

El técnico asturiano ha ensalzado el ambiente que se vive dentro del vestuario racinguista, y considera que ese "ambiente espectacular" puede ser la clave del éxito.

José Alberto ha asegurado que futbolísticamente, en estos momentos, es cuando más se acerca el equipo al estilo de juego que quiere. "En otros equipos he conseguido propuestas similares, pero aquí en el Racing yo creo que sí", ha afirmado.

Por otro lado, el ovetense ha reconocido que su equipo, al defender lejos de su portería, juega "expuesto", pero cree que su línea defensiva está interpretando "muy bien" lo que quiere el cuerpo técnico.

"Creo que el equipo se adapta mejor a los partidos que el año pasado. Hemos mejorado mucho en la tranquilidad, en saber pasar malos momentos y en el estar siempre dentro del partido, creo que eso es una clave muy importante", señala.

Finalmente, José Alberto reconoce que repetir once titular le sigue "costando mucho" porque no le gusta, aunque también piensa que debe de "asentar al equipo", ya que, a su juicio, los conjuntos que consiguen sus objetivos son aquellos que, "normalmente", a pasados los años .todo el mundo recuerda un once "de carrerilla". EFE

