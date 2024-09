'Solos en la noche', una comedia sobre el 23F según el recuerdo del padre del director

Silvia García Herráez

Madrid, 19 sep (EFE).- "¿Y tú dónde estabas el 23F?" es la pregunta del cartel de 'Solos en la noche', el segundo largometraje como director de Guillermo Rojas, que sabe que hay fechas difíciles de olvidar, como la intentona golpista, y ha construido este largometraje en clave de comedia con los recuerdos de su padre, abogado laboralista.

A Rojas, que nació en Córdoba en 1981 nueve meses después del 23F, la inquietud y el revuelo que provocó el asalto al Congreso de los Diputados le llegó como un relato que se repetía en las sobremesas familiares, un testimonio que sus padres presentaban cargado de emoción y de humor.

Los padres de Rojas vivieron el intento de Golpe de Estado "de una forma muy especial y emocional", ya que el padre trabajaba en un despacho de abogados laboralistas como el que aparece en la película, declara a EFE el director, que estrena este viernes la cinta.

"Cuando mi padre me contaba lo que sucedió aquella noche, lo rememoraba con un humor absurdo propio de Woody Allen. Entonces yo siempre he asociado eso a que mi padre me estaba motivando de alguna manera a que contara su historia con ese tono. Recuerdo, además, fantasear mucho de pequeño con cómo vivió el golpe", rememora el director.

Este tono es lo que animó a Paula Usero a unirse al proyecto, en el papel de la alocada Marisol: "Mi personaje es una joven que no tiene conciencia de lo que realmente está pasando en España, por lo que mira el contexto histórico desde los ojos de la inocencia más pura. Para ella lo que está sucediendo es pura adrenalina", destaca.

También vive como un homenaje a su padres este trabajo el actor Pablo Gómez-Pando, que interpreta a Paco, el ‘socialista sentimental’ del grupo, y que confiesa que el abrigo que lleva en la cinta es de su padre y también copia el bigote que él llevaba por aquella época.

Un caso diferente es el de Félix Gómez, quien interpreta a Toni, uno de los protagonistas. "En mi familia de eso no se hablaba. En casa el 23F fue algo que pasó, que por suerte no triunfó y que queremos olvidar", señala el actor.

'Solos en la noche' sigue la historia de un grupo de abogados laboralistas (basados en los de la calle San Felipe, Córdoba) que decide esconderse en una casa durante el golpe de Estado. Sin saber qué hacer, se debaten entre huir del país, seguir escondidos o intentar hacer algo para defender la joven democracia española. Esto dará lugar a situaciones rocambolescas y cómicas con el temor a que la asonada triunfe como telón de fondo.

A pesar de que el eje central del filme sea el 23F, el largometraje también habla del papel de la mujer en esa época, de la maternidad, la lucha por los ideales o de la fragilidad de los derechos adquiridos. EFE

