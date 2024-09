PNV dice que no ha votado la moción de PPE sobre Venezuela por consensuarse con la extrema derecha

El PNV no ha votado la resolución final de la moción del Partido Popular Europeo sobre Venezuela, que reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente, por haberse consensuado con la extrema derecha, una "línea roja" que considera "infranqueable". Los jeltzales quieren dejar claro que están con la oposición venezonala, "pero no con la extrema derecha". Tal como ha informado el PNV, en línea con la decisión adoptada por el grupo Renew Europe, en el que está integrado, la eurodiputada jeltzale Oihane Agirregoitia ha decidido no votar la resolución conjunta que han firmado el PPE, los 'Conservadores y Reformistas Europeos' (ECR) y el grupo de extrema derecha 'Patriotas por Europa', en el que se enmarca Vox. Para ellos, el acuerdo con la extrema derecha es "una línea roja infranqueable". Siguiendo la consigna de voto marcada en el seno de Renew Europe en señal de protesta, Agirregoitia ha decidido no votar la moción aprobada este jueves en el pleno del Parlamento Europeo con 309 votos a favor y 201 en contra. En todo caso, los eurodiputados del grupo liberal sí han participado en la votación de las doce enmiendas al texto que se han presentado, tres de ellas planteadas por la propia eurodiputada del PNV. En el momento de la votación del texto final, los eurodiputados de Renew Europe han optado por retirar sus tarjetas de voto para recalcar que, si bien apoyan al movimiento opositor venezolano y la democracia en el país, "rechazan normalizar a la extrema derecha en las instituciones europeas" y apuestan por "regresar a la centralidad política". "Nos habría gustado que, siguiendo el ejemplo de la Plataforma opositora a Nicolás Maduro, también aquí en el Parlamento Europeo se hubiera dialogado y se hubiera tratado de consensuar una resolución conjunta con aquellos partidos políticos que han dado centralidad y estabilidad al proyecto político europeo, evitando partidismos y alineamientos con la extrema derecha, pero no ha sido así", ha lamentado Oihane Agirregoitia.

