Vox condena las declaraciones "racistas" del concejal de Baza (Granada) sobre Camela

Vox Granada ha condenado este miércoles "de forma rotunda" los comentarios "racistas" del concejal no adscrito del Ayuntamiento de Baza, Rafael Azor, en relación al concierto de Camela en esta localidad y ha hecho hincapié en que el edil ya no forma parte de esta formación. Vox ha recordado en una nota que Azor forma parte del equipo de gobierno del municipio junto a PP, que ostenta la Alcaldía, y Compromiso por Baza; y que fue expulsado hace más de un año del partido con una resolución firme del Comité de Garantías. Por tanto, Vox subraya que "no tiene vinculación alguna con esta polémica y es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza y su alcalde los que deben dar explicaciones por unas declaraciones en redes sociales que atentan de forma muy grave contra la dignidad de las personas de etnia gitana, por las que Vox siempre ha mostrado su profundo respeto y apoyo", señala la formación en una nota. El concejal Rafael Azor pidió disculpas públicamente el pasado lunes y mostró su "arrepentimiento" por el comentario que realizó en sus redes sociales respecto al concierto del dúo Camela, respecto a los que afirmó que "los gitanicos nunca han sido muy trabajadores y anoche tampoco".

